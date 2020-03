Buscan diputados del PAN reuniones con titulares de PEMEX y de Hacienda

No es justo, consideró, que la población siga pagando el mismo precio por la gasolina, cuando a nivel internacional el precio del crudo se ha desplomado

ENSENADA.- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional solicitó una reunión con el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y con el Director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), con la finalidad de que aclaren qué destino tuvieron los fondos gubernamentales.

Lo anterior para contrarrestar los efectos adversos de la coyuntura económica y sanitaria, al tiempo de exigir que baje el precio de la gasolina, ante el desplome de los precios del petróleo, señaló la diputada federal Lizbeth Mata Lozano.

Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, Mata Lozano explicó que los diputados del PAN consideran que, ante la caída de los precios internacionales del petróleo, debe considerarse con seriedad bajar los precios de las gasolinas en nuestro país y principalmente en nuestra entidad.

No es justo, consideró, que la población siga pagando el mismo precio por la gasolina, cuando a nivel internacional el precio del crudo se ha desplomado, estamos ante una crisis y con tristeza vemos que el gobierno federal no lo considera así, expuso Lizbeth Mata.

Mencionó que los diputados panistas señalaron que el gobierno federal no considera gasto de inversión estratégico, toda vez que ha escarbado en varios fondos diseñados para escenarios de crisis, y resulta que fueron utilizados durante el año pasado, cuando no se requerían y no había las condiciones para ello, acusó.

Se trata, dijo, de los fondos de Gastos Catastróficos, el de Ingresos presupuestarios y de Estabilización Petrolera, del que por cierto había un saldo de 250 mil pesos el año pasado y hoy prácticamente ya utilizaron el 60 por ciento.

Por lo anterior, se requiere de una reunión con los funcionarios antes mencionados, para hacer una valoración exhaustiva, con el Secretario Hacienda y Crédito Público para que acuda a la Comisión para presentar los nuevos lineamientos ante la gran incertidumbre que hay en la economía internacional y porque en su opinión han quedado desfasados todos los indicadores económicos y la Ley de Ingresos del país.

Además, consideró que, por las malas decisiones de este gobierno, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, de los gaseoductos y la falta de inversión, se han caído los ingresos tributarios; 109 mil millones de pesos menos por concepto del Impuesto Sobre la Renta y 90 mil millones de pesos que no fueron recaudados por el IVA, el año pasado.

De acuerdo a información del diputado Hernán Salinas Wolberg, manifestó que existe una completa opacidad, respecto al alcance de las coberturas petroleras que contrató la Secretaría de Hacienda para 2020, a las que calificó de caja negra, porque no se sabe cuánta producción está respaldada por ese seguro.

"...Solamente sabemos que se gastaron alrededor de mil millones de dólares, pero cuando se le preguntó a la Secretaría de Hacienda pormenores, textualmente dijeron que no iban a revelar esta información para no darle oportunidad a los espirales de conocer su estrategia y aumentar los costos. Hoy ha llegado el momento", precisó.

Asimismo, comentó que los diputados del PAN también solicitan una mejor aplicación de los recursos en la emergencia sanitaria que se vive por el brote de coronavirus, por lo que las autoridades de salud federal deben redoblar esfuerzos y garanticen que el presupuesto asignado para esta situación es realmente utilizado para este fin.

Como ejemplo, mencionó que las acciones que están realizándose en otros aeropuertos del mundo son mucho más contundentes de manera preventiva, y se garantice un presupuesto adecuado que asegure una verdadera atención en cada uno de los estados.