Busca Gobierna de Baja California corregir la anarquía y el desorden que había en el manejo del agua

Principalmente por parte de autoridades estatales, de los sexenios panistas anteriores: Amador Rodríguez Lozano, Secretario General de Gobierno

TIJUANA, BC. – Luego de que la Administración Estatal, que encabeza el Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, enviara al Congreso del Estado una iniciativa que una vez aprobada daría pie a la creación de la nueva Secretaria para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, hubo reacciones de diversos sectores, la mayoría falsas y equivocadas.

El Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, aclaró que en caso de ser aprobada esta iniciativa, ayudará a corregir la anarquía y el desorden que se vivía por parte de autoridades estatales de los sexenios panistas anteriores, donde discrecionalmente se apoyaba a algunos, principalmente a los ricos, y el pueblo no era apoyado con esos beneficios.

"Cualquier interpretación que les están queriendo vender es completamente falsa, no hay tal intención de quedarse con el agua de los agricultores del Valle de Mexicali, no hay tal intención de sustraerse a lo que marca la constitución, no hay ninguna intención perversa y escondida; la única intención del Gobernador Jaime Bonilla, loable y positiva es que todos los organismos operadores de agua operen bajo una misma línea política muy clara, el beneficio del pueblo de Baja California", dijo el Secretario General de Gobierno.

Rodríguez Lozano manifestó la Secretaría del Agua no es otra cosa que proponer la creación de un órgano administrativo que tenga la coordinación de las Comisiones Estatales del Agua, las cuales seguirán siendo autónomas y con recursos propios, pero estarán bajo una coordinación técnica y una política general que pretende se aplique el gobernador.

El Titular de la Secretaría General de Gobierno dijo que la idea es alinear a las comisiones estatales, que en todos lados se cobre la misma tarifa, que se puedan realizar las llamadas compras consolidadas, es decir que los insumos sean comprados en volumen para todas las comisiones a un precio más barato y que no pase lo que anteriormente sucedía que la comisión de Tijuana compraba un mismo insumo a un precio y la comisión de Mexicali a otro muy distinto, lo cual presumiblemente podría representar actos de corrupción.

"Esta iniciativa ha dado pie a que grupos ignorantes o malintencionados que dicen que estamos por arriba de la constitución y nos queremos apoderar del agua los de la Cuarta Transformación, es una mentira, pura ignorancia y comentarios malintencionados; era necesario mantener un control, porque el agua ya es fundamental para el desarrollo de nuestro estado y no podíamos permitir esos manejos del agua del pasado, donde unos cuantos se beneficiaban y el pueblo no gozaba de esos beneficios, eso se acabó", dijo Rodríguez Lozano.