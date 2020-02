Busca Agatón beneficiar a los heroicos cuerpos de bomberos

Mediante un proyecto de dictamen

ENSENADA.- "...Los heróicos Cuerpos de Bomberos forman parte importante del Sistema Nacional de Protección Civil, pero no tienen una función estratégica o prioritaria en el desarrollo del Estado", eso dice el proyecto de dictamen de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado.

Este jueves 20 de febrero, en sesión de la Comisión de Gobernación,

Legislación y Puntos Constitucionales, se discutirá la iniciativa de la Diputada Claudia Agatón Muñiz del Partido del Trabajo, cuya finalidad es elevar a rango constitucional el derecho a la salvaguarda de las personas, sus bienes y entorno ante una emergencia, siniestro o desastre.

Para garantizar lo anterior, la legisladora Claudia Agatón propone la creación de un organismo descentralizado denominado "Heroica Corporación Estatal de Bomberos de los Municipios del Estado" quien estaría regulada por la Ley en la materia y contaría con un Patronato, Órgano Interno de Control, y Academia de Bomberos en cada uno de los Municipios.

Sin embargo, en dicho proyecto de dictamen se resuelve que la iniciativa de la diputada Agatón, es improcedente, porque la reforma "no va acorde a derecho, no tiene sustento constitucional de orden federal o local, y podría contravenir el interés público", y además, de que los heroicos cuerpos de bomberos "no tienen una función estratégica o prioritaria en el desarrollo del Estado, de ahí la

imposibilidad de constituirse como entidades paraestatales como propone la inicialista".

Desconocedores de la administración pública paraestatal, en la Dirección de Consultoría Legislativa del Congreso, quien elabora los proyectos de dictamen, ignoran que existen organismos descentralizados denominados Heroico Cuerpo de Bomberos, los cuales forman parte de la administración pública como entidades paraestatales, por lo que, si fuera congruente y fundado lo que

argumentan, entonces no existirían dichos organismos como es en el caso de la Ciudad de México y varias entidades federativas.

Veremos cómo van a votar el proyecto de dictamen las y los diputados

integrantes de la Comisión de Gobernación, quienes con excepción de la diputada Julia Andrea González, se sumaron en el Pleno haciendo uso de la voz, en su mayoría para expresar encarecidamente su apoyo a la propuesta de reforma presentada por la diputada Claudia Agatón.