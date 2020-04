Brindan hospedaje a enfermera que dormía en su camioneta para atender contingencia en HGT

Silvia Rosas se hizo viral tras compartir su historia de como vive luchando por la salud de los pacientes del covid-19 y a la vez protegiendo a su familia

Tijuana.- Silvia Rosas, una enfermera que trabaja para el Hospital General de Tijuana se ha ganado los aplausos y admiración por su arduo labor y nivel de compromiso hacía la contingencia sanitaria que atraviesa Baja California y el resto del mundo.

El pasado 2 de abril, Rosas relató en su cuenta personal de Facebook, su decisión de adaptar su camioneta en un dormitorio para poder atender a los enfermos de covid-19 y a la vez alejarse y proteger a su familia.

Tal historia llegó a más personas que buscan dar su granito de arena para sobrellevar la pandemia.

"Gracias a la Secretaría de salud por medio del Secretario de salud de BC y a la Asociación de hoteles ya no me quedare a dormir en mi camioneta, me daran hospedaje en el Gran Hotel Tijuana."

Silvia dio a conocer que le han brindado hospedaje en el Gran Hotel Tijuana, por medio de la Secretaría de salud y del Secretario de salud de BC en conjunto con la Asociación de hoteles, ella ya no dormirá en su camioneta.

Para finalizar volvió a recalcar la suma importancia de quedarnos en casa..

"PERO EL MENSAJE SIGUE SIENDO EL MISMO: NO SALGAS SI NO ES NECESARIO, TOMA TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS, CUÍDATE Y CUIDA A QUIENES TE NECESITAN, NO TE CONVIERTAS EN ESTADÍSTICA, DIOS LES BENDIGA Y NOS AMPARE..."