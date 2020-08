Boletín da altas temperaturas

TECATE B.C. - De acuerdo a la consulta de los diferentes modelos y pronoesticos meteoroloegicos, nacionales e internacionales, informan para nuestra ciudad, que se mantendraen para el dia de hoy a partir de las 2:00 pm una temperatura maexima de 37° c., bajando la temperatura durante la noche aproximadamente a partir de los 26° c., para el diea Martes la maexima durante el diea serae de un aproximado de 39°c, bajando la temperatura durante la noche aproximadamente a partir de los 27° c., para el diea Mieercoles, la maexima durante el diea serae de un aproximado de 37° c, bajando la temperatura durante la noche aproximadamente a partir de los 29° c.

Para el día Jueves la máxima durante el día será de un aproximado de 38°c, bajando la temperatura durante la noche aproximadamente a partir de los 27°c., para el día Viernes la maexima durante el día será de un aproximado de 38° c, bajando la temperatura durante la noche aproximadamente a partir de los 26° c., para el día Sábado la máxima durante el día será de un aproximado de 34° c, bajando la temperatura durante la noche aproximadamente a partir de los 26° c., la humedad relativa es baja por lo que las condiciones son ideales para la propagación de incendios, y la probabilidad de sufrir un golpe de calor en caso de exposición prolongada al sol.

Por lo anterior esta coordinación emite las siguientes

RECOMENDACIONES

No tirar colillas de cigarro encendidas.

No quemar basura o encender fogatas.

De encontrarse un incendio, dar aviso al 911.

Seguir las recomendaciones de las autoridades de Salud.

Estar al pendiente de los boletines especiales emitidos por esta Coordinacioen.

Para evitar un golpe de calor:

Aumentar el Consumo de liequidos no muy azucaradas y sin alcohol. Permanecer en espacios ventilados

Usar ropa holgada y de colores claros

Ingiere frutas y verduras.