Bloquean jubilados del SETE en acceso al Centro de Gobierno

Demandan la cobertura de sus pagos

SAN QUINTÍN.- En protesta contra el Gobierno del Estado por el incumplimiento de sus pagos, maestros jubilados del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE) bloquearon este miércoles el acceso frontal del Centro de Gobierno de San Quintín.

El representante de los jubilados y pensionados del SETE en San Quintín, Eliseo Godínez Paredes, informó que se manifestaron por el retraso de sus pagos, indicando que no han llegado desde el mes pasado.

Señaló que es una protesta pacífica en la que solo bloquearon el acceso frontal del edificio, reclamando así al igual que en el resto del estado la intervención del gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

Asimismo, indicó que sufrieron una falta de servicios médicos y medicamentos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI).

"Aseguran que no hay recursos porque el Gobierno Federal no los ha enviado, pero es su responsabilidad haber hecho las gestiones para que esto no volviera a ocurrir", comentó el maestro.

En la región sur de Ensenada, mencionó que son 22 afectados, quienes se han estado reuniendo de manera constante para protestar, primeramente en la clínica local del ISSSTECALI, "los invitamos a que acudan y luchen por sus derechos, no estamos pidiendo que nos lo regalen", expresó.