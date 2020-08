Bardo Román Curiel Silva, psicólogo destacado y tenor de ópera

Tijuana, B.C.- El licenciado Bardo Román Curiel, egresado destacado de la Licenciatura en Psicología de Universidad Xochicalco campus Tijuana, se suma a nuestros #OrgulloXochicalco, como emprendedor independiente con un proyecto de consultoría organizacional, su consultorio clínico privado, además de formar parte como tenor en Ópera de Tijuana A.C.

En entrevista Bardo nos comentó que los motivos que lo llevaron a elegir cursar esta carrera en nuestra casa de estudios fueron el plan de estudios, la duración, versatilidad, y calidad de la licenciatura que ofrece Universidad Xochicalco a sus alumnos.

La mayor motivación de Bardo en el área laboral es cada día alcanzar más metas tanto laborales como económicas en su ámbito profesional, razón por la cual ha continuado aumentando su acervo académico al realizar cursos de supervisor de operaciones, de emprendimiento, y próximamente pretende cursar una maestría en Posgrados UX Tijuana.

"Yo me inicié profesionalmente en Guadalajara, a donde realicé un intercambio para tomar mi curso de titulación. Estando allá solicité y me otorgaron el permiso para vincular la institución con Universidad Xochicalco para posteriormente llevar a cabo mis prácticas externas en la policía con labores administrativas, así como de investigación, pues me desempeñaba en el Departamento de Inteligencia y Políticas Públicas", detalló.

Curiel considera que como profesionistas en la actualidad es necesario e importante prepararse cada vez más para ofrecer servicios de mayor calidad, de manera que complementar los conocimientos formalmente ya sea con diplomados, cursos, o maestrías, debe ser una prioridad en la educación continua del profesionista.

Actualmente Bardo se desempeña en la gestoría organizacional relacionada al impulso y establecimiento de las empresas en la parte administrativa, en temas como marketing y publicidad, análisis y control de riesgos, elaboración de planes de trabajo, estrategias de venta y gestión de permisos de operación. Mientras que en Ópera de Tijuana A.C. se desempeña como tenor.

"El campo laboral de un psicólogo se ha diversificado cada vez más, así que si les interesa esta carrera, inténtenlo. Yo intenté antes con una carrera que pensé sería de mi agrado pero me di cuenta que no era lo mío; dejé los miedos y opiniones atrás y decidí tomar como mi segunda opción psicología y hoy veo que es la mejor decisión que pude tomar", finalizó.