Baja California va contra abusos de gasolineras que usan software "Rastrillo"

Advierte el mandatario a la población para tener cuidado con las estaciones de gasolina que entregan litros incompletos

TIJUANA, B. C., 21 de noviembre de 2019.- El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, reveló que la Fiscalía General cateó una estación de gasolina en Mexicali y descubrió que usaba software conocido como "rastrillo" para vender litros incompletos a sus clientes, engaño que han venido cometiendo solapados por anteriores gobiernos en la entidad.

Advirtió que esto no será tolerado por las nuevas autoridades y pide a los bajacalifornianos mantenerse alertas y denunciar cuando sospechen de este tipo de argucias, que pueden estar ocurriendo en "gasolineras" que operan en los cinco municipios de Baja California, por lo cual seguirán las investigaciones sobre esta manera ilícita de operar en negocios desleales.

El gobernador Bonilla Valdez hizo este anuncio al término de la reunión mañanera de la Mesa Técnica de Seguridad para la Construcción de la Paz, en la que concurren jefes militares y policiales para analizar las acciones e incidencias en la región. En la videotransmisión estuvo acompañado del secretario técnico, Lic. Isaías Bertín Sandoval, y el Delegado único federal, Dr. Jesús Alejandro Ruiz Uribe.

Explicá que en un operativo implementado por la Fiscalía General de la República (FGR), en una estación de gasolina en la capital del estado, se detectó un software de alta tecnología que permite a las empresas gasolineras ajustar el volumen de combustible que despachan y entregar litros incompletos a los consumidores.

Las autoridades federales han detectado este tipo de software denominado "Rastrillo", en diferentes estados de la República, pero esta es la primera ocasión en la que se descubre en Baja California. Se trata de la estación perteneciente a la empresa "DIMA, S. A. de C. V.", con domicilio en Santiago Vidauri número100, en la colonia Colorado 2, en Mexicali.

Este "rastrillo" permite ajustar el volumen de gasolina y equilibrarlo con un costo mayor. "Pueden aparecer cien pesos y nada más les dieron 80 de gasolina, es un software muy sofisticado que se ha estado detectado en muchas de las gasolineras a nivel nacional, pero por priemra vez detectamos uno en Baja California", señaló el jefe del Ejecutivo estatal.

Asimismo, exhortó a los bajacalifornianos a tener cuidado con este tipo de empresas que operan en perjuicio de la población y con la anuencia de las autoridades del gobierno anterior. Dijo también que es una empresa que está muy ligada al ex gobernador "Kiko" Vega y reafirmó que ya no habrá protección a este tipo de situaciones por parte del Gobierno del Estado, que trabajará en coordinación con los otros órdenes de gobierno para no permitir estos abusos en las estaciones gasolineras y enfatizó que se van a detectar uno por uno.

Por otra parte, durante la videotransmisión realizada al finalizar de la mesa de seguridad, el representante de la Secretaría Federal de Seguridad Pública en Baja California, Isaías Bertín Sandoval, dijo que el día de mañana se llevará a cabo esta reunión diaria pero en el munIcipio de Ensenada. Se contempla la asistencia del alcalde del puerto, Armando Ayala Robles, así como autoridades de seguridad municipal para poner en marcha formalmente las "Mesas de Paz" en esa demarcación.

En otro tema, el Delegado Único, Alejandro Ruíz Uribe, dio a conocer que los albergues para migrantes en Tijuana y Mexicali se encuentran con una tendencia a la baja en ocupación. En el caso de Tijuana, opera con un 70 por ciento de ocupación, mientras que el de la capital del estado se encuentra solo al 27 por ciento. Durante los últimos dos meses se ha presentado este fenómeno a la baja y se contempla que continúe así el resto del año derivado de las fiestas decembrinas, pues los connacionales optan por permanecer con sus familias antes de volver a intentar el sueño americano.