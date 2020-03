Baja California libre de Coronavirus

Se descartaron los 2 últimos casos sospechosos.

MEXICALI, B.C..- El Gobierno en Marcha de Jaime Bonilla Valdez, a través de la Secretaría de Salud, informa que en Baja California se descartaron los casos sospechosos por coronavirus (Covid-19).

Tras destacar el interés del Gobernador del Estado, para mantener informados a los bajacalifornianos, el titular de la dependencia, Alonso Óscar Pérez Rico, señaló que se descartaron los 10 casos estudiados por este padecimiento, por parte del Instituto Nacional de Diagnóstico y de Referencia Epidemiológica (INDRE) y por el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP).

El reporte general arroja los siguientes datos:

Sexo Femenino de 28 años de Mexicali, provenía de Italia, descartado.

Sexo Femenino de 51 años, de Mexicali, provenía de Italia, descartado.

Femenino de 24 años, Mexicali, provenía de Italia, descartado.

Masculino de 25 años, Mexicali, antecedente de viaje a Italia, descartado.

Femenino de 40 años, Tijuana, antecedente de viaje a Italia, descartado.

Masculino de 56 años, Tijuana, antecedente de viaje a Italia, descartado.

Masculino de 31 años, Tijuana, antecedente de viaje a Italia, descartado.

Masculino de 31 años, Tijuana, antecedente de viaje a Italia, descartado.

Femenino de 55 años, Tijuana, antecedente de viaje a Italia, descartado.

Masculino de 35 años, Tijuana, antecedente de viaje a Japón, descartado.

Ante esto, el funcionario estatal exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia en las medidas preventivas como el continuo lavado de manos con agua y jabón y/o gel con base de alcohol al 70%, el estornudo de etiqueta (sobre el antebrazo del ángulo interno), no escupir en la vía pública, desinfectar y limpiar áreas como las superficies de mesas, escritorios, manijas de la puerta, pasamanos, no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.