Baja California es primer lugar nacional de registros de nacimientos

El Gobierno de México reconoció el trabajo de la Dirección de Registro Civil Estatal, dado que las actividades no pararon a pesar de la contingencia de salud

TIJUANA, B. C. - El Registro Nacional de Población (RENAPO), ubicó en primer lugar nacional al Gobierno de Baja California, y a la Dirección de Registro Civil Estatal, por obtener más registros de nacimientos durante lo que va de la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19.

"Cuando comentamos en la comparecencia del Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, ante el Congreso del Estado, que las oficinas del registro civil no habían cerrado, tal vez algunos dudaron pero aquí está la muestra; con cifras oficiales de RENAPO nos coloca en primer lugar nacional, es decir, que aún con la pandemia, no solo no pararon los registros de nacimientos, sino que además registramos más que el gobierno anterior en el mismo lapso de tiempo", dijo la Directora de Registro Civil Estatal, Paloma Alegría Murrieta.

En la gráfica oficial publicada en la página de RENAPO, se puede apreciar como todos los estados de la República Mexicana, disminuyeron en su número de registros de nacimiento durante la pandemia, pero Baja California es el único estado que se recuperó y no sólo eso, superó la cifra de registros que en la misma fecha del año pasado, durante el gobierno anterior.

"Queremos extender un reconocimiento a los empleados del registro civil, desde el inicio del gobierno de Jaime Bonilla ellos entendieron que este era un gobierno diferente, enfocado a dar resultados y con vocación de servicio a la gente, a quien nos debemos", dijo Alegría Murrieta.