Baja California cuenta con edificios y sitios considerados patrimonio cultural

Se celebra el Día Internacional de Monumentos y Sitios, este año con el tema "Culturas compartidas, Patrimonio Compartido, Responsabilidad Compartida"

MEXICALI, B.C. - La Secretaría de Cultura de Baja California se suma a la celebración del Día Internacional de Monumentos y Sitios (18 de abril), que este 2020 gira en torno al tema "Culturas compartidas, Patrimonio Compartido, Responsabilidad Compartida".

Armando García Orso, coordinador general de Patrimonio y Difusión Cultural, explicó que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, también conocido como ICOMOS, eligió celebrar en torno a este tema debido al brote mundial de Covid-19.

"Se busca centrar la atención en la identidad cultural del patrimonio y reflexionar sobre la responsabilidad colectiva respecto a la protección de los valores patrimoniales de las naciones", explicó.

Precisó que en Baja California hay 7 edificios, 2 sitios y una estructura declarados como Patrimonio Cultural, en Ensenada los edificios son el Conjunto Arquitectónico Bodegas de Santo Tomás y el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera; en Mexicali la Ex Escuela Cuauhtémoc hoy Casa de la Cultura, la Escuela Primaria Federal Leona Vicario, la Ex Escuela Primaria Urbana Federal Presidente Alemán, y en Tijuana el Ex Palacio Municipal, la Ex Escuela Álvaro Obregón hoy Casa de la Cultura en la colonia Altamira.

Los dos sitios son el Panteón Municipal No.1 "Pioneros Mexicali" en la capital del Estado y el Parque Teniente Miguel Guerrero en Tijuana; y como estructura el Tanque de Agua "La Bombera", de la colonia Pueblo Nuevo en Mexicali.

García Orso precisó que además en la entidad se cuenta con dos declaratorias en el rubro de Manifestación de Interés Cultural, "una es la Cocina de Baja California y la otra el Burrocebra, Binomio Carreta-Burro de Tijuana, ambos aprobados el 4 de mayo de 2018".

Baja California cuenta con un Consejo del Patrimonio Cultural, que es un órgano pericial y de consulta del Instituto de Cultura de Baja California presidido por el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, y donde el director general del ICBC, Pedro Ochoa Palacio funge como secretario técnico.

Este Consejo también lo integran representantes de los tres niveles de Gobierno, como lo son las Secretarías de Educación y Bienestar Social, Planeación y Finanzas, Infraestructura y Desarrollo Urbano, Turismo, Protección al Ambiente, los Ayuntamientos, la Universidad Autónoma de Baja California, el Colegio de la Frontera Norte, y los Colegios de Ingenieros Civiles y Arquitectos.

Sus principales atribuciones son las de elaborar opiniones y dictámenes técnicos sobre cualquier asunto relacionado con la preservación del Patrimonio Cultural del Estado, coordinar acciones tendientes a evitar su deterioro o pérdida, tanto con la sociedad civil como con los gobiernos Federal y Municipal, siempre en el marco de lo previsto en la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural del Estado de Baja California, y las demás disposiciones reglamentarias.

Bienes Declarados como Patrimonio Cultural del Estado de Baja California:

Se cuenta con 11 Bienes Declarados como Patrimonio Cultural del Estado, los cuales son:

Edificio: Conjunto Arquitectónico Bodegas de Santo Tomás, Ensenada (7 septiembre 2001)

Edificio: Ex Escuela Cuauhtémoc (Casa de la Cultura de Mexicali) (11 agosto 2006)

Edificio: Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada (31 enero 2014)

Sitio: Parque Teniente Miguel Guerrero de Tijuana (31 enero 2014)

Edificio: Ex Palacio Municipal de Tijuana (31 enero 2014)

Edificio: Ex Escuela Álvaro Obregón de Tijuana (Casa de la Cultura de Tijuana) (31 enero 2014)

Sitio: Panteón Municipal No. 1 "Pioneros Mexicali", Mexicali (4 julio 2014)

Edificio: Escuela Primaria Federal Leona Vicario, Mexicali (4 julio 2014)

Edificio: Ex Escuela Primaria Urbana Federal Presidente Alemán, Mexicali (4 julio 2014)

Estructura: Tanque de Agua "La Bombera", de la Colonia Pueblo Nuevo, Mexicali (4 julio 2014)

Manifestación de Interés Cultural: "La Cocina de Baja California" (4 mayo 2018)

Manifestación de Interés Cultural: "Burrocebra, Binomio Carreta-Burro", Tijuana (4 mayo 2018)

Para conocer más sobre la programación de la Secretaría de Cultura de Baja California se puede consultar www.icbc.gob.mx.