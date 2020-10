Ayuntamiento beneficia a más de 2 mil personas con jornadas Movidif durante primer año de gobierno

Durante el primer año de Gobierno, el XXIII Ayuntamiento de Tijuana, atendió a más de 3 mil ciudadanos de las colonias más vulnerables o alejadas de la región, a través de las jornadas de servicios comunitarios MoviDIF, cumpliendo el compromiso del presidente municipal, Arturo González Cruz, de mantener un gobierno cercano a la gente y garantizar su bienestar.

"Si algo le hemos demostrado a los tijuanenses, es que venimos a cumplir los compromisos previamente adquiridos, son ustedes nuestro principal eje rector. Estamos en una nueva etapa de cambio en el que unimos esfuerzos hoy todos por Tijuana. Por ello hemos llevado a cabo una serie de programas y jornadas que acerquen los servicios y beneficios del Ayuntamiento a quién más lo necesita", indicó el primer edil.

La primera autoridad municipal explicó que es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SDIF), quién se encarga de atender a los ciudadanos, directamente en sus colonias, dos veces por semana con las unidades móviles en las que se hacen consultas médicas, psicólogicas y jurídicas, además de expedir credenciales del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam); así como trámite y renovación de tarjetones de discapacidad, servicios también se otorgan en las instalaciones del SDIF.

González Cruz indicó que en tan solo un año, los habitantes de las nueve delegaciones municipales, han recibido atención digna para el cuidado de su salud. De 9:00 de la mañana 2:00 de la tarde, el personal del SDIF, se encarga de generar el bienestar social de la gente, pues si algo tiene claro la actual administración, es que se deben priorizar las necesidades más apremiantes y dar cumplimiento a las principios de no mentir, no robar y no traicionar.

El Gobierno Local mantiene el apoyo a la población más vulnerable, pues esto es solo el principio de las acciones que seguirán implementandose para contribuir al desarrollo social de la ciudad, con el único objetivo de brindar a los tijuanenses una mejor calidad de vida para ellos y sus familias.