Ayuntamiento ahorro 65 millones de pesos por reducción de gastos

En tan solo un año, las gestiones municipales, permitieron dar bienestar y justicia social a la población

Tijuana Baja California a 12 de octubre de 2020.- Durante su primer año de Gobierno, el XXIII Ayuntamiento de Tijuana, redujo gastos superfluos e innecesarios por el orden de 65 millones de pesos, como parte del compromiso del presidente municipal, Arturo González Cruz, de mantener una administración austera y transparente, a fin de optimizar recursos para la implementación de acciones que deriven en el bienestar social.

"Prometimos regirnos por los principios de no robar, no mentir y no traicionar. La rendición de cuentas claras nos ha llevado a tener ahorros considerables, desde octubre de 2019 disminuimos costos operativos y administrativos como el uso de vehículos oficiales, gasolina, papelería, telefonía celular y mobiliario, es gracias a ello que podemos ejecutar más acciones para el desarrollo de la ciudad", señaló el mandatario local.

González Cruz explicó que además de una reducción de 65 millones de pesos, en los primeros 12 meses de gestión, se logró la cancelación de la deuda de mil 400 millones de pesos, con la empresa Global Corporation, misma que se ha catalogado como la segunda deuda más grande que ha tenido el municipio y que después de las gestiones correspondientes quedó anulada.

El compromiso financiero contraído con dicha empresa se entabló en diciembre del año 2006 y fue hasta febrero del 2020 cuando se anunció la cancelación, esto después de una renegociación celebrada por el XXIII Ayuntamiento de Tijuana, con la finalidad de sanear las arcas municipales, acciones que han permitido destinar más recursos para obra pública, mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos y avanzar en la infraestructura urbana de la localidad.

De igual forma, este tipo de acciones llevaron a la Agencia Internacional Fitch Ratings a otorgarle a Tijuana la calificación AAA por el correcto manejo de las finanzas; además que el Gobierno Federal, colocó al municipio en segundo lugar a nivel nacional al reconocer su labor por el correcto manejo de presupuestos y evaluación del desempeño de programas, durante el 2020.

El Gobierno local ha dejado en claro que esto es solo el principio, se continuará con la promoción de estrategias que garanticen la rendición de cuentas y la transparencia. Además, se reiteró el compromiso de manejar responsablemente los recursos de la ciudadanía con quienes se trabaja de la mano, hoy todos por Tijuana, al unir esfuerzos para otorgar justicia social, por la que se ha luchado desde hace años.