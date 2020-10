Ayuntamiento activa protocolos de seguridad tras sismo de 4.9

Al momento no se registran afectaciones en Tijuana

Tijuana, Baja California. - En cumplimiento a las instrucciones del presidente municipal, Arturo González Cruz, se activaron los protocolos de seguridad en la ciudad, luego del sismo de 4.9 en escala de Richter que se sintió en Tijuana, que hasta el momento no se reportan afectaciones mayores en la ciudad.

El director de Protección Civil Municipal, José Luis Rosas Blanco, explicó que de acuerdo a la información proporcionada por el C4, no existen reportes de daños, lesiones o evacuaciones de alguna zona en particular de esta ciudad fronteriza; del mismo modo, se procedió a revisar la estructura de Palacio Municipal, no encontrando fallas que ocasionen algún riesgo.

Rosas Blanco detalló que se han presentado 53 réplicas, la mayor fue de magnitud 4.9, con epicentro en la ciudad de Brawley, California, a unos 70 kilómetros al Norte de Mexicali, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones para evitar afectaciones que pongan en riesgo la vida de los tijuanenses.