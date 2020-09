Ayala pidió obras por hasta 93 mdp para San Quintín

Consideran un programa de mejoramiento urbano

SAN QUINTÍN.- Un recurso de 93 millones de pesos para San Quintín fue el solicitado por el alcalde municipal Armando Ayala Robles al Gobierno Federal, para obras de mejoramiento urbano, destacando entre estas la construcción de una unidad deportiva.

Así lo aseguró el alcalde de Ensenada al ser cuestionado al respecto durante su último recorrido por la delegación San Quintín, remarcando que los proyectos para la zona sur fueron solicitados al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre las obras solicitadas, Ayala Robles aseguró que se encuentra el mantenimiento y restauración de parques, pavimentación de varias calles principales, un Centro de Convenciones y Usos Múltiples valuado en 2 millones de pesos y la construcción de una unidad deportiva, presuntamente de 17 millones.

Otras de las obras, afirmó Ayala son la construcción de una cancha de usos múltiples en Santo Tomás, la reparación de un socavón en una calle de Eréndira, el relleno sanitario de San Quintín y la red de electrificación del bulevar Rodolfo Sánchez Taboada.

"Todo se retrasó por la pandemia, hubo ajustes de los recursos que ya estaban aprobados para los municipios, pero el recurso no está perdido. Todavía tengo fe que en los próximos días podamos tener noticias de este recurso, me comprometí a ser gestor de lo que no pueda hacer el ayuntamiento ante la federación", expresó.

Señaló que en Ensenada esperan la visita de altos mandatarios del Gobierno de México, para volver a plantear el proyecto, considerando que sería el siguiente año cuando San Quintín sea beneficiado con el programa de mejoramiento urbano.