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ESTATAL - TIJUANA

AVISO| Cierre del acueducto Florido-Aguaje

AVISO| Cierre del acueducto Florido-Aguaje
Por: EL MEXICANO | 01/24/2020

Tijuana.- La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), informa a la población que con el objetivo de realizar reparaciones puntuales y de carácter urgente, esta tarde se tomó la decisión de comenzar a disminuir el gasto de la potabilizadora el Florido que de forma paulatina permitirá vaciar el acueducto Florido – Aguaje, y realizar los trabajos pertinentes.

La celeridad para realizar estas acciones obedece a que de no hacerlo así, se ocasionaría un daño de mayor gravedad en pocas horas en la red de distribución. La fuga a reparar se encuentra ubicada en el bulevar El Refugio, del fraccionamiento Lomas Virreyes, donde de manera exponencial aumentó su flujo, además de ocasionar daños en el subsuelo de la vialidad.

Debido a lo anterior se prevé que un 54 por ciento de los usuarios del organismo, de forma gradual, presenten falta de agua a partir de la tarde y noche de este viernes, estimando de 12 a 24 horas el tiempo de reparación de la fuga por parte de personal de la CESPT, quien ya se encuentra listo para comenzar con las labores necesarias.

Se calcula que serán 640 el número de colonias que presentarán falta del suministro de agua potable, baja presión o intermitencia, tanto en la ciudad de Tijuana, como en Playas de Rosarito, que de manera continua se surten del acueducto Florido – Aguaje el cual conduce 2 mil litros por segundo.

Se prevé que una vez que concluyan los trabajos de reparación en el transcurso del sábado 25, comiencen a realizarse las acciones para llenar de nueva cuenta la red hidráulica, una labor que permitiría reestablecer el servicio durante los próximos días. Como recomendación se pide a la ciudadanía no guardar más agua de la necesaria para evitar un desabasto mayor en los domicilios.

A continuación se detallan las colonias que presentarán faltas en el suministro y se anexa mapa de afectación:

8VO HYTO ( ZI )

ALBATROS

ALBERTO BUSTAMENTE

ALEMAN

ALTAMIRA

ALTAMIRA SUR

ALTOS

ANEXA LOS LAURELES ( ZI )

ANGEL

ANGEL

ANTORCHA CAMPESINA 1

ANTORCHA PROGRESO

ARTESANAL

AZCONA

AZTECA

BRISA MARINA

CAÑADAS GRANJAS LA ESPERANZA (ZI)

CAÑON DEL MATADERO

CAÑON DEL PATO

CAÑON DEL SOL

CAÑON GUERRERO

CAÑON TAMPICO

CAÑON YUCATAN

CALLEJON PALMERAS ( ZI )

CARRETAS

CARRETAS ( ZI )

CASTILLO

CENTRO

CHIHUAHUA

CIMA

CIMAS DEL PARQUE

CIUDAD JARDIN

COLINAS DEL MEDITERRANEO

COLINAS DEL SOL

CORONA DEL MAR

CORTEZ

COSTA CORONADO RESIDENCIAL

CUEVA

CUMBRES

CUMBRES DE INETT ( ZI )

CUMBRES DEL SOL

CUSPIDE

DIVINA PROVIDENCIA

ESTE

FAUSTO GONZALEZ

FLORES MAGON

FRANCISCO VILLA

FRANCISCO ZARCO

GRAN TENOCHTITLAN

GRANJAS DEL MAR

GRANJAS FAMILIARES LA ESPERANZA

GRANJAS LA ESPERANZA ( ZI )

GUERRERO

HABITACIONAL ESTRELLA

HACIENDA LINDA VISTA

HACIENDA SAN JUAN

HECTAREAS 5 Y 8

HEROES DE LA INDEPENDENCIA L-1 ( ZI )

HERRERA

HIDALGO

INDEPENDENCIA

IXPALIA ( ZI )

JIBARITO

JOHNSON NORTE

JOHNSON SUR

JOSE GPE. OSUNA MILLAN ( ZI )

CAÑÓN K

LA ISLA

LA PERLA DEL PACIFICO

LADERAS DEL MAR

LAURELES

LAZARO CARDENAS

LAZARO CARDENAS 3RA. MESA

LINDA VISTA

LOMA BONITA NORTE

LOMAS DE SAN ANGEL (ZI)

LOMAS DE TIJUANA

LOMAS DEL MAR

LOMAS DEL PACIFICO

LOMAS DEL PORVENIR

LOMAS ENCANTADAS

LOMAS MISION DEL SOL

MACIAS

MANUEL GUTIERREZ NAJERA

MANUEL PAREDES 1A SECC

MANUEL PAREDES 2A SECC

MANUEL PAREDES 3 SECC.

MAR VISTA

MATEO

MICHOACAN

MILENIO 2000

MILENIO 2000 HERRADURA ( ZI )

MILENIO 2000 I SECC ( ZI )

MILENIO 2000 II SECC L-2 (ZI)

MILENIO 2000 III SECC. (ZI)

MILENIO 2000 IV SECC ( ZI )

MIRADOR

MIRAMAR

MISION DEL SOL

MONTE

MONTES OLIMPICOS

MORELOS

NI¥OS HEROES

NORTE

NUEVA AURORA

NUEVO MILENIO

OASIS

OASIS

OAXACA ANGEL FERNANDEZ

OBRERA OAXACA

OSUNA MILLAN

PALMERAS

PARQUE INDUSTRIAL LA JOLLA

PARQUE INDUSTRIAL VALLE SUR II

PATRIMONIAL BENITO JUAREZ

PATRIOTISMO

PEDREGAL DE SANTA JULIA

PERLA RESIDENCIAL

PLAYAS CANTINEROS

PLAYAS CORONADO

PLAYAS COSTA AZUL

PLAYAS COSTA HERMOSA

PLAYAS DE TIJUANA

PLAYAS DE TIJUANA COSTA

PLAYAS DE TIJUANA COSTA DE ORO

PLAYAS DE TIJUANA JARDINES

PLAYAS DE TIJUANA JARDINES DEL SOL

PLAYAS DE TIJUANA MONUMENTAL

PLAYAS DE TIJUANA TRIANGULO DE ORO

PLAYAS SECCION CANTINEROS ( ZI )

PLAYAS TERRAZAS DE MENDOZA

PRIMER AYUNTAMIENTO

PROGRESO

PUENTE LA JOYA

PUESTA DEL SOL

RANCHO DURAZNO

RANCHO LA CIMA

RANCHO LAS FLORES

REAL DE LOMA BONITA

RESIDENCIAL VALLE SUR II

ROBERTO YAHUACA

ROMA

ROSALES

ROSAS

RUBI

RUIZ VALENCIA

SALVATIERRA

SALVATIERRA AMPLIACION

SAN ANTONIO

SAN BERNARDO ( ZI )

SAN SEBASTIAN ( ZI)

SANTA ROSA HERRERA

SOLER

TERRAZAS DEL SOL ( ZI )

TERRAZAS SAN BERNARDO

TODOS SANTOS  (ZI)

UNION

UNION LIBRE

VILLA HERMOSA ( ZI )

VILLAMAR

VISTA AL MAR

VISTA DEL PACIFICO

VISTA ENCANTADA

XICOTENCATL LEYVA ALEMAN

XICOTENCATL LEYVA II

XICOTENCATL LEYVA MORTERA

ADOLFO LOPEZ MATEOS

AGUAJE DE LA TUNA

AGUAJE DE LA TUNA 2A SECC.

ALFONSO BALLESTEROS

AMERICA

BALLESTEROS

BOSQUE

BUROCRATA HIPODROMO

CAÑON DE LA PEDRERA

CALETTE

CATAVIÑA

CHAPULTEPEC

CHAPULTEPEC 10

CHAPULTEPEC 9

CHAPULTEPEC DOCTORES

CHAPULTEPEC ESTE

CHAPULTEPEC JARDINES

CHULA VISTA

COLINAS DE AGUA CALIENTE

COLINAS DEL REY

COLINAS SAN ANGEL

COTO I

CUBILLAS

CUBILLAS SUR

CUESTA

CUMBRES DE JUAREZ

CUMBRES DEL SOL

DAVILA

GAVILONDO

GUADALAJARA

GUADALAJARA FUNDADORES

GUTIERREZ OVALLE

HACIENDA AGUA CALIENTE

HACIENDA LAS PALOMAS

HACIENDA REMOSA

HERRADURA

HERRADURA NORTE

HERRADURA SUR

HIPODROMO

HIPODROMO 2

HIPODROMO 5

IGNACIO RAMIREZ

INTERNACIONAL

ISMAEL LLAMAS

JARDINES DE AGUA CALIENTE

JARDINES DE LAS CRUCES

JERONIMO

JUAREZ

JUAREZ (CACHO)

LOMAS DE AGUA CALIENTE

LOMAS DE AGUA CALIENTE 3

LOMAS DE AGUA CALIENTE 5

LOMAS DE AGUA CALIENTE 6

LOMAS DE LOS DOCTORES

LOMAS DEL RIO

LOMAS HIPODROMO

LOMAS HIPODROMO CAMINO REAL

LUIS ECHEVERRIA

MADERO

MADERO SUR

MAESTRO

MEXICO

MILITAR

MIRADOR LA MESA

MONTE SAN ANTONIO

MONTEBELLO

MONTERREY

MONTERREY LADERAS

NEIDHART

NUEVA ERA

NUEVA ESPERANZA

OASIS

OBRERA

OBRERA 2

OBRERA 3

OBRERA MIXTECOS

OLIVOS

PARAISO

PATRIMONIO FAMILIAR

PEDRERA

PLANETARIO

PLAZAS

PRIVADA CATALANA

PRO-HOGAR

PUEBLO BONITO

PUERTA DE HIERRO

PUNTA LOMA

RANCHO EL GRANDE

RANCHO GRANDE

REAL DE LA ARBOLEDA

REAL DEL MONTE

RESIDENCIAL AGUA CALIENTE

RESIDENCIAL COLINAS DE CHAPULTEPEC

RESIDENCIAL EL PALMAR

RESIDENCIAL ESMERALDA

RESIDENCIAL LA ESPERANZA

RINCON COLONIAL

RINCONADA DE LA CACHO

RUBI

RUBI AGUADORES

RUBI CUMBRES

RUBI JARDINES

RUBI LOMAS

RUBI TERRAZAS

RUBI VALLE SUR

SANCHEZ DIAZ

SANTA CECILIA

SIERRA

SIMON BOLIVAR

SONORA

TANQUE AGUAJE DE LA TUNA ( ZI )

TEJAMEN

TEJAMEN AMPLIACION

TEPEYAC

VALLE DEL PEDREGAL

VALLE DEL RUBI SECCION LOMAS

VALLE DEL RUBI SECCION TERRAZAS

VALLE DEL SUR

VILLA COLONIAL

VILLA LOMAS

VILLEGAS

VISTA DORADA

VIVIENDA POPULAR

18 DE MARZO

18 DE MARZO (SANCHEZ TABOADA)

3 DE OCTUBRE

ABEDUL ( ZI )

ALAMEDA

ALCATRACES

ALCATRACES II

ALFA PANAMERICANO

ALFREDO AMES

AMPLIACION XOCHIMILCO

ANTONIO

ARBOLEDAS DE LA MESA

ARBOLES

ARNULFO PALOMERA ( ZI)

BAJA CALIFORNIA

BALCON LAS HUERTAS

BALCONES

BANUS RESIDENCIAL

BARCELONA RESIDENCIAL

BENTON

BONATERRA

BRISAS

CAÑADA VERDE

CAÑON CENTENARIO ( ZI )

CAÑON DEL SAINZ

CAÑON EL SALADO

CACHANILLAS

CAMINO VERDE

CAMINO VIEJO

CAMPOS

CARMEN CASTILLO

CASTRO

CASTRO GREEN

CENTENARIO II

CERRO BOLA

CHAPULTEPEC CALIFORNIA

CHIHUAHUA LA MESA

CIENEGA

COLINAS DE CALIFORNIA

COLINAS DE CORTEZ

COLINAS DE LA CANTERA

COLINAS DE LA CRUZ

COLINAS DE LA MESA

COLINAS DE LA PRESA

COMETA ( ZI )

CONSTITUCION DE 1857

CONSTITUCION DE 1917

DAVID CORTEZ PARCELA 216

DIVISION DEL NORTE

DURANGO

EMILIANO ZAPATA

EMPERADORES

ESMERALDA

ESPERANZA

FERNANDO AMILPA

FERROCARRIL

FORTIN DE LAS FLORES

FUENTES

GARCIA

GAS Y ANEXA

GENARO VAZQUEZ

GENERACION 2000

GLORIA

GRANJAS AMPARO SANCHEZ

GRANJAS BUENOS AIRES 1

GRANJAS BUENOS AIRES 2

GRUPO MEXICO

GUADALAJARA LA MESA

GUANAJUATO

HACIENDA ACUEDUCTO

HACIENDA DE CRIOLLOS

HACIENDA DEL PACIFICO

HACIENDA LAS DELICIAS

HACIENDA LOS LAURELES

HUERTAS 1

HUERTAS 2

HUERTAS 3

HUERTAS 4

HUERTAS 5

JALISCO

JARDIN DE LAS BUGAMBILIAS

JARDINES DE LA ARBOLEDA

JARDINES DE LA GLORIA

JARDINES DE LA MESA

JARDINES DE LA MISION

JOLLA ( LA GLORIA )

JOLLA ESTE

LA ESPERANZA

LA RIOJA RESIDENCIAL

LAGUNITAS

LAS PALMAS

LATINOS

LAZARO CARDENAS

LAZARO CARDENAS AMPLIACION

LEANDRO VALLE

LILAS Y NOCHE BUENA ( ZI )

LOMA BONITA ( ZI )

LOMA DORADA ( CAMPOS )

LOMAS

LOMAS DE CHAPULTEPEC CALIFORNIA

LOMAS DE LA AMISTAD

LOMAS DE LA CRUZ

LOMAS DE LA PRESA

LOMAS DE SAN MARTIN

LOMAS VERDES

LUIS

LUNA PARK

MARTINEZ DOMINGUEZ

MAURILIO MAGALLON

MERIDA

MESA

MEXICO LINDO

MI PATRIMONIO

MI RANCHITO

MONARCA

MORELOS PARQUE INDUSTRIAL

MORENO 2A SECC

MORENO 2A SECC

NARANJOS

NIÑO ARTILLERO

NIÑOS HEROES (LA MESA)

NIÑOS HEROES ESTE

NORDIKA PARQUE INDUSTRIAL

ORIZABA

PALMA

PALMA REAL

PANAMERICANO

PARCELA 51

PARCELA 65

PARCELA 77

PARCELA 90

PARQUE INDUSTRIAL PACIFICO

PASEOS DEL PACIFICO

PASEOS DEL PRADO

PINO SUAREZ

PINOS DE AGUERO

PINOS DE NARES

PLAN DE IGUALA

PREDIOS URBANOS DE LA MESA

PRESA RODRIGUEZ

RAMIREZ

RAMOS

RANCHO ALEGRE

RANCHO BUENA VISTA

REFORMA

REFORMA

RESIDENCIAL ARBOLEDAS

RESIDENCIAL DE CORTEZ

RESIDENCIAL ESMERALDA ( REFORMA )

RESIDENCIAL LOS PINOS

REYES

RIO TIJUANA 3RA. ETAPA VIA PONIENTE

RUBIO

SAN LUIS

SANCHEZ TABOADA

SANCHEZ TABOADA AMPLIACION

SANCHEZ TABOADA CUAUHTEMOC

SANCHEZ TABOADA ESCULTORES ( ZI )

SANCHEZ TABOADA II

SANTA CRUZ

SANTA ELENA

SANTA FE

TECOLOTE

TECOLOTE II

TECOLOTE III SECCION

TECOLOTE-LAGUNITAS ( ZI )

TERRAZAS DE LA PRESA

TERRAZAS DEL PACIFICO

TONA

TRABAJADORES 8000

TRIUNFO

URBIVILLA DEL PRADO

URBIVILLA DEL PRADO II

URIAS

VAIM

VALLE

VALLE DORADO

VALLES

VEGAS

VENADOS

VERACRUZ

VILLA

VILLA DEL ALAMO

VILLA FLORESTA

VILLA URRUTIA

VILLA URRUTIA IV SECCION

VILLAS CAMPESTRE

VILLAS DE BAJA CALIFORNIA

VILLAS DE LA PRESA

VILLAS DEL ALCAZAR

VILLAS DEL ROBLE

VIVIENDA MAGISTERIAL 37

XOCHIMILCO

XOCHIMILCO SOLIDARIDAD

YAMILLE

ZERMEÑO

SAUCILLOS

CAMPIÑA

VALLE DE LAS FLORES

PORVENIR

ALBA ROJA

SEMINARIO

PORTICOS DE LA MESA

FLORIDO 1

PORVENIR

INSURGENTES BAJA MAQ.

LIBRAMIENTO

MONTE DE LOS OLIVOS

INFONAVIT ALBA ROJA

CAMPOS

RODEO

17 DE AGOSTO

ACUEDUCTO COSTA TIJUANA

AGUSTIN

AMPLIACION AZTLAN

ANTONIO DEL MAR

AZTLAN

BAHIA CANTILES

BAJA DEL MAR

BAJA MALIBU

BENITO JUAREZ

BENITO JUAREZ AMPLIACION

BONANZA RESIDENCIAL

BRISAS DEL MAR

BUENA VISTA ( ROSARITO )

CALAFIA

CALAFIA II

CAMPESTRE LAGOS

CANTILES DORADOS

CODND.VERTICAL LAS OLAS MAT Y SOL

COLINAS DE ARAGON

COLINAS DE MAZATLAN

COLINAS DE ROSARITO

COLINAS DEL SOL ( ROSARITO )

COSTA BELLA

COSTA HERMOSA ( ROSARITO )

CROSTHWAITE

CUESTA BLANCA

CUESTECITA

CUMBRES DE ROSARITO

CUMBRES DEL MAR

CUMBRES DEL SOL (ROSARITO)

DEL SOL

DELFINES

DOS PALMAS

EL CORAL

ESCONDIDA

ESPERANZA

ESTRELLA DEL PACIFICO

GAVIOTAS

HACIENDA HERMOSA

HACIENDA LAS FLORES

HERRADURA ROSARITO

INDEPENDENCIA (ROSARITO)

JOSE MARIA MORELOS (ROSARITO)

LA CAPILLA

LA CUESTECITA ( ZI )

LA MESA DEL AGUAJITO

LAS VILLAS SANTA FE

LEY DEL SERVICIO CIVIL

LEYES DE REFORMA  (ROSARITO)

LOMA BLANCA

LOMAS DE CORONADO

LOMAS DE MONTECARLO

LOMAS DE ROSARITO

LOMAS DE SAN ANTONIO

LOMAS DE SANTA FE

LOMAS DEL DESIERTO

LOMAS DEL REAL

LOS RAMOS

MADEIRA

MAR DE CATALINA

MAZATLAN  (ROSARITO)

MIGUEL ( ROSARITO )

MINA

MORELOS  (ROSARITO)

NUEVO ROSARITO

OLIVOS ROSARITO

PELICANOS

PLAN LIBERTADOR

PLAN LIBERTADOR AMPLIACION

PLAYA BLANCA

PLAYAS DE SANTANDER

POLIDUCTO

PORTICOS DE SAN ANTONIO

PORTICOS LA GLORIA

PRADERAS DE LA GLORIA

PREDIOS RUSTICOS DE ROSARITO

PREDIOS RUSTICOS SAN ANTONIO BUENOS

PREDIOS URBANOS DE LA COSTA

PREDIOS URBANOS DE ROSARITO

PREDIOS URBANOS SAN ANTONIO

PUNTA BANDERA

RAMOS (ROSARITO)

RANCHO ALTAMIRA

RANCHO DEL MAR

REAL DE ROSARITO

REAL DE ROSARITO II

REAL DE SAN ANTONIO

REAL DEL MAR

REAL DEL SOL

REAL MEDITERRANEO

RESIDENCIAL HACIENDA DEL MAR

RESIDENCIAL SAN MARINO

RESIDENCIAL SAN PEDRO

RICAMAR

ROSAMAR

ROSARIO

SAN MIGUEL

SANTA ANITA DEL MAR

SANTA LUCIA

SANTA MONICA

SUE¥OS DEL MAR

TERRANOVA

TERRAZAS DE SAN ANGEL

URBIQUINTA DEL CEDRO

URBIQUINTA VERSALLES

VALPARAISO RESIDENCIAL

VERONA RESIDENCIAL

VIÑAS DEL MAR

VILLA BONITA

VILLA PACIFICA

VILLA RESIDENCIAL SANTA FE

VILLA RESIDENCIAL SANTA FE 2

VILLA RESIDENCIAL SANTA FE 3

VILLA RESIDENCIAL SANTA FE 5

VILLAS DE COSTA RICA

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VILLAS SAN PEDRO (ROSARITO)

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VISTA AZUL

VISTA AZUL II

VISTA BELLA

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