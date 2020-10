Avanzan investigaciones contra "Kiko" Vega y otros panistas

Esto fue asegurado por el Gobernador del Estado Jaime Bonilla

TIJUANA, B.C. - El gobernador Jaime Bonilla Valdez, aseguró que la investigación penal contra el ex mandatario Francisco "Kiko" Vega de Lamadrid, sigue su curso; lo mismo sucede con los expedientes de otros panistas como el ex líder del Partido Acción Nacional (PAN), José Luis Ovando Patrón, y la ex Oficial Mayor del Estado, Loreto Quintero Quintero.

"Ya fue citado ´Kiko´ Vega a la Fiscalía (del Estado)... tanto él como su esposa, (y) no se presentó, hace cuatro o cinco días, ni siquiera mandó representante... No quiere venir a declarar, para su propia defensa", respondió el jefe del Ejecutivo del Estado al ser cuestionado -durante su transmisión en vivo- sobre el seguimiento a este asunto.

En este contexto, el gobernador Bonilla Valdez hizo saber que también le han preguntado sobre las investigaciones contra (José Luis) Ovando Patrón, (Loreto) Quintero Quintero y otros panistas, reafirmando que ya se hizo la investigación en el Ministerio Público y que están consignados por daño patrimonial por $11 millones 360 mil 880 pesos, respecto a descuentos a empleados estatales.

Indicó que los delitos por los cuales han sido señalados son abuso de autoridad, delitos electorales y coalición de servidores públicos; precisó el mandatario, que de acuerdo a expertos en Derecho, el delito electoral no alcanza fianza.

"En el caso de (José Luis) Ovando Patrón, no sé si declaró o si fue a declarar y dijo que no tenía nada que decir; sí sé que (en) el caso de Loreto Quintero Quintero, fue a declarar y se abstuvo de hacer declaraciones, por incriminación, o algo así.. Esto ha ido avanzando, están ya consignados, judicializados".

Bonilla Valdez agregó. "Con la pandemia todo se frenó, pero ya se está reactivando y ellos, igual que ´Kiko´, que no viene declarar, andan a ?salto de mata?, por estas y otras acusaciones que hay en su contra".