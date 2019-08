Aunque muchos no quieran, vamos a transparentar el proceso de transición: Arturo González Cruz

Se congratula de iniciativa para modificar Ley de Entrega-Recepción.

Tijuana, B.C. a 7 de Agosto del 2019.- "Que la ciudadanía juzgue el actuar de la actual administración", aseguró Arturo González Cruz, presidente municipal electo de Tijuana, luego de dar a conocer en conferencia de prensa, que fueron entregados 57 oficios para solicitar información a las dependencias centralizadas, descentralizadas y paramunicipales del gobierno municipal.

González Cruz, hizo un llamado apremiante a las cámaras de representación social, asociaciones civiles y religiosas, grupos políticos, sector empresarial y colectivos culturales; para exigir al gobierno municipal y sus funcionarios públicos actúen de manera transparente.

"En la primera reunión, el gobierno actual sólo entregó 4 carpetas con información muy escueta de las dependencias de Tesorería, Oficialía Mayor, Comunicación Social, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; haciéndonos falta, información de la mayoría de las dependencias del gobierno municipal", aseguró.

Mencionó, que 28 dependencias no entregaron carpetas con información actual para dar comienzo al proceso de transición entre las comisiones saliente y entrante; incluso una de las dependencias trascendentales como Seguridad Pública Municipal, no entregó nada y en el caso de Comunicación Social, sólo entregó 8 hojas sin membrete.

"Han pasado 7 días y no nos han entregado nada en materia de seguridad pública, estamos solicitando información que por Ley nos deben de entregar; en el caso de Comunicación Social, nos llama mucho la atención que empresas creadas casi al momento del inicio del gobierno actual, fueron contratadas por millones de pesos, vamos a apoyar en todo a la sindicatura entrante en la investigación de las empresas Mexikna, Dandy Creativo, Grupo consultor de mercados y Five star promotion", declaró González Cruz.

Añadió que si bien el día de ayer, la actual administración entregó un oficio agendando, "nuevamente de manera unilateral" y en donde estipulan el cómo va a funcionar la transición entre los dos gobiernos, eso no significa que su comisión de enlace, esté de acuerdo en que con 4 horas a la semana y en horas inhábiles se atienda a los comisionados de enlace.

"Vamos a ser respetuosos y transparentes, toda la información que se dé a conocer, todo lo que acontezca en las reuniones, transmisiones en vivo e información adicional se estará publicando en el portal www.arturogonzalezcruz.mx y en nuestras redes sociales; por nuestra parte, todo acontecimiento de transición se transparentará", aseguró.

El presidente municipal electo, declaró que sostuvo una llamada telefónica con Amador Rodríguez Lozano, coordinador del trabajo de entrega-recepción del gobierno entrante al Estado de Baja California, en la cual le hizo saber su respaldo ante la iniciativa que el día de mañana, presentará la bancada de MORENA en el congreso local, para reformar la ley de entrega- recepción del Estado.

"Voy a respaldar en todo momento esta iniciativa del congreso local, no es justo la situación que estamos viviendo en Tijuana, en donde todo este proceso por parte del gobierno actual es oscuro y sospechoso; se tiene que contar con una Ley más clara y que estipule que al momento que se anuncie el triunfador oficial, se comiencen los trabajos de transición y en dado caso fincar responsabilidad a los funcionarios que no quisieron colaborar", dijo González Cruz.

Para finalizar, el alcalde electo pidió a la ciudadanía que no dejen de estar al pendiente ya que este proceso "se va a transparentar, aunque a muchos no les guste o no quieran, es momento que la ciudadanía sepa lo que pasa con sus contribuciones", concluyó.