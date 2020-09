Atlético Ensenada FC dice no al Torneo "Por Ti"

Algo que ya se esperaba, por la situación del club

ENSENADA.- El Atlético Ensenada FC mediante un comunicado publicado en sus redes sociales dio a conocer que no viajara al torneo Por Ti que se desarrollara del 30 de septiembre al 10 de octubre en la sede de Durango, expresando que declinaron viajar al no encontrar logística adecuada de vuelos a la ciudad sede.

Esta noticia ya se esperaba, ya que el club está pasando por una falta de solvencia económica, adeudando sueldos a jugadores y cuerpo técnico, además de que tienen aun que realizarle obras necesarias al estadio de Valle Dorado antes de que sea inaugurado el torneo 2020-21 de la Liga de Balompié Mexicano, al que aun hay muchas dudas si alcanzaran a llegar.

Comunicado del Atlético Ensenada FC

A nuestra querida afición, seguidores y ciudad, damos a conocer el siguiente comunicado, la no participación del club que pertenece a la liga de Balompié mexicano (LBM) en el torneo Por Ti que se jugara en diferentes zonas del país del 30 de septiembre al 10 de octubre 2020, siendo su sede Durango, al no encontrar la dirección deportiva la logística en tiempo y forma para realizar el viaje ya que este torneo fue modificado en varias ocasiones, velando por la seguridad y bienestar de los jugadores se declino la no participación al no encontrar la logística de vuelos adecuada para que el equipo viajara a su sede participante con el firme deseo y animo de seguir trabajando para la apertura del torneo 2020-2021 el día 16 de octubre en nuestra casa.

Atentamente

Dirección Deportiva

Atlético Ensenada FC