Atiende el gobernador Bonilla a comunidades del extremo sur

Desde el Paralelo 28

ENSENADA.- Gracias a que se ejerce un gobierno austero, es posible disponer de recursos para la distribución de productos alimenticios en beneficio de 39 mil 577 familias de Baja California en condición vulnerable, tanto solo en el mes de julio, informó el gobernador Jaime Bonilla Valdez, durante la histórica transmisión en vivo que se realizó desde el Paralelo 28.

"...No vamos a pagar campañas, ni silencio de medios; no nos andamos promocionando, no vamos a pagar campañas a medios, todos estos recursos se están distribuyendo en beneficio de toda la población", dijo el gobernador del Estado.

Durante el mes de julio se recibieron 36 mil 197 llamadas, siendo las más frecuentes de adultos mayores con el 16 por ciento, madres solteras 20 por ciento, grupos vulnerables 19.5 por ciento, personas que perdieron su empleo a raíz del problema del COVID, 21 por ciento y gente que solicitó que fueron a sus colonias el 22 por ciento.

"Que bonito es que la gente esté recibiendo por primera vez un beneficio de un gobierno que se ha dedicado a servir a su comunidad no a robarse su dinero, este dinero no lo estamos poniendo de nuestras bolsas, es el mismo dinero del gobierno que estamos conduciendo para el beneficio de la comunidad", señaló el mandatario estatal.

Mencionó que el día de ayer en Baja California se entregaron 2 mil 150 despensas a familias en condición vulnerable por la pandemia, beneficiando en Tijuana a 800 familias, en Mexicali 550, San Felipe 50, Rosarito 200, Ensenada 350 y San Quintín 100.

Destacó que el Programa de Apoyo Alimentario "Prevención en Marcha" del Gobierno de Baja California, se mantiene vigente durante esta contingencia sanitaria por COVID-19 para las familias en situación de vulnerabilidad.

Los teléfonos para solicitar las despensas son: en Mexicali (686) 339-3328; Tijuana (664) 852-0401; Ensenada (646) 273-7641; Playas de Rosarito (661)172-2606; Tecate (665) 799-8762; San Felipe (686) 339-2716 y San Quintín (616) 128-0008.