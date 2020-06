Atiende ayuntamiento inconformidades de residentes de la colonia Cacho

· Los sondeos en propiedad privada no requieren permiso. En caso de una construcción o excavación, si sería necesarios los permisos correspondientes

Tijuana Baja California a 12 de junio de 2020.- El XXIII Ayuntamiento de Tijuana informa que ante las quejas de los residentes de las calles Colombia y Batopilas en la colonia Cacho por la presencia de maquinaria en el lugar, situación que encabeza una persona que identificó como el titular de la propiedad y contrató una empresa que realiza un sondeo para estudio de suelo.

De acuerdo a las indicaciones del presidente municipal, Arturo González Cruz, de atender, de manera oportuna, las quejas de los ciudadanos, el personal de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental, realizó un recorrido de inspección en la zona y constató que se lleva a cabo el sondeo y no se trata de labores de construcción, que era el motivo de la inconformidad.

"Para llevar a cabo un sondeo en una propiedad privada, no se requiere un permiso. Si se tratara de una construcción o excavación si serían necesarios los permisos correspondientes; sin embargo, la empresa encargada de las labores, explicó a los inspectores de Control Urbano, fue contratada por un particular", aseguró la titular de la dependencia, Patricia Peterson Villalobos.

La funcionaria explicó que no se trata de una obra realizada por el Ayuntamiento y que la empresa no puede hacer otras actividades, para ello, deben presentar primero un proyecto de construcción, el cual, se deben examinar y pasar por un procedimiento para su factibilidad, pero al tratarse de un estudio de suelo, de momento, no se pide licencia.

El XXIII Ayuntamiento de Tijuana reafirma el compromiso de gobernar con trasparencia, honestidad y en el marco de la Ley por lo que se exhorta a los ciudadanos a trabajar hoy todos por Tijuana, en la denuncia de actividades irregulares para que sean atendidas de manera oportuna y darle el seguimiento correspondiente.