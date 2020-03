Asunto: XX Marcha por la Vida y la Paz

"Invito a la comunidad de Tijuana y sus municipios a iniciar nuestro caminar que por 20 años nos ha unido con el propósito de proclamar la vida y la paz"

TIJUANA. B.C. - La XX Marcha por la Vida y la Paz, cuyo lema es "La paz les dejo, mi paz les doy", se llevó a cabo en nuestra Arquidiócesis de Tijuana el domingo 08 de marzo. Iniciando a las 8:50 a.m. en el ex Toreo de Tijuana con la exposición del Santísimo Sacramento que encabezó el caminar de los más de 20 mil fieles que este día se dieron cita para manifestar los valores de la paz y la vida. El Sr. Arzobispo Metropolitano Francisco Moreno Barrón, dijo a los fieles congregados "Invito a la comunidad de Tijuana y sus municipios a iniciar nuestro caminar que por 20 años nos ha unido con el propósito de proclamar la vida y la paz, esta XX Marcha por la Vida y la Paz, es ya parte de la historia de nuestra Arquidiócesis, han sido 20 años caminando juntos. Esta Marcha quiere ser una proclamación de la vida, la vida de toda la creación que es obra de Dios y en particular la vida humana, porque Dios puso en el centro de la obra creadora al hombre y a la mujer, diferentes para complementarse y seguir construyendo, embelleciendo y dirigiendo esta obra de la creación. Este mundo en el que vivimos es nuestra casa común y hemos de promoverla y cuidarla, eso requiere que nos promovamos y valoremos los seres humanos primero, y es lo que hoy haremos." "No se trata de un evento de confrontación – continuo el Arzobispo - ni tampoco se trata de una protesta, sencillamente se trata de proclamar estos valores y hacer un compromiso de colaborar en la edificación de una mejor sociedad. Creemos que esta marcha tendrá muchos frutos en la vida de la comunidad, es importante darle el lugar que le corresponde a la familia para que siga dando su aporte en la construcción de la sociedad, ´Destruyamos la familia y destruiremos a la sociedad´. Otro aspecto importante de la Marcha es la Paz, anhelamos en Tijuana y en Baja California vivir en Paz, estamos rodeados de muchas expresiones de violencia contra las personas, contra sus bienes y es necesario que la sociedad se exprese ante la sociedad y las mismas autoridades correspondientes de manera que juntos unamos esfuerzos para poder vivir en paz en nuestra sociedad. Este año a la XX Marcha por la Paz y la Vida se sumó el Ayuntamiento a través de su proyecto de Ecología, invitando a la sociedad a plantar un árbol ´Siembra vida, planta un árbol´. En su participación la Directora de Protección al Ambiente, Verónica Judith Corona González compartió: "Tijuana es nuestra, queremos resaltar en esta marcha el valor ambiental, el hecho de caminar con un árbol en la Marcha va más allá de pintar la ciudad de colores, va en el sentido de cuidar al ser que nos da vida, nos genera beneficios ambientales. Cuidemos nuestro ambiente, cuidemos nuestra casa común". Estuvo presente también Iris Juárez, Directora de Asuntos Religiosos y demás autoridades civiles. El Coordinador Eclesial de la Pastoral Educativa, Pbro. Benigno Medrano Flores, dijo que esta marcha tiene momentos importantes, uno de ellos es la oración, en el cual le pedimos a Jesús presente en la Eucaristía por la paz, en nuestro país, nuestro estado y principalmente en nuestra ciudad: "Son muchos los frutos – dijo el Pbro. Benigno – los que a lo largo de 20 años hemos recibido de esta manifestación pacífica, entre ellas, el inicio de Talleres de Duelo en Tijuana (TAFED), Congresos Familiares, fortalecimiento de la vida de oración de los fieles, enriquecimiento de jóvenes en las parroquias, etc. Y a lo largo de 20 años hemos caminado alrededor de medio millón de personas, concluyó el Pbro. Benigno Medrano Flores quien por iniciativa del Arzobispo Emérito Mons. Rafael Romo Muñoz inició estas marchas a favor de la vida y la paz. Al concluir la marcha en el Auditorio Municipal de la ciudad se celebró la Santa Misa con el recinto a su máxima capacidad.

