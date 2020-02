Arturo González toma protesta al nuevo titular de la Dirección de Policía y Tránsito Municipal

Roberto Esparza Trujillo, es licenciado en Seguridad Pública, con cursos de capacitación en Derechos Humanos, Fortalecimiento de la Función Pública...

Tijuana, Baja California, a 25 de febrero de 2020.- A fin de continuar con el diseño de estrategias que permitan mejorar los niveles de seguridad en la región, el presidente municipal, Arturo González Cruz, tomó protesta a Roberto Ignacio Esparza Trujillo, como titular de la Dirección de Policía y Tránsito, con la encomienda de trabajar en la procuración del bienestar de los tijuanenses.

El primer edil, reafirmó el compromiso de cumplir a cabalidad con mejorar las condiciones de tranquilidad en la región, como parte de uno de los cuatro ejes principales que rigen la actual gestión, como lo es la seguridad y seguir apegados al proyecto de nación establecido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no mentir, no robar y no traicionar.

"Este gobierno reconoce la labor de los oficiales que han servido a Tijuana por años. Hoy tenemos un claro ejemplo de ello, con la designación de Roberto Esparza Trujillo, como nuevo Director de Policía y Tránsito Municipal, y la responsabilidad de trabajar de la mano del secretario Ayón, con la obligación de dar resultados positivos de manera inmediata", agregó el primer edil.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Alberto Ayón Monsalve, subrayó que hoy se define una nueva etapa en la corporación, reconociendo la capacidad de los elementos y los procesos de transparencia con los que el gobierno de la ciudad toma decisiones y ejecuta acciones que permitan recuperar la confianza en las instituciones.

"Renovar los mandos operativos es necesario para implementar nuevas estrategias de prevención para obtener resultados inmediatos y perceptibles en la respuesta a la comunidad, estamos realizando el mayor esfuerzo para lograr una ciudad más segura, al contar con la participación de los ciudadanos como aliados en la recuperación de la estabilidad local", mencionó Ayón Monsalve.

El recién designado director de Policía y Tránsito Municipal, Roberto Ignacio Esparza Trujillo, agradeció la confianza depositada para dirigir una misión con un alto sentido de responsabilidad, con la convicción de servir y no fallarle a los tijuanenses, operando de la mano con los mandos oficiales para conseguir el bienestar y tranquilidad para Tijuana.

A la toma de protesta acudieron, la síndica procuradora, María del Carmen Espinoza Ochoa; el regidor de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Régimen Interno, José Refugio Cañada García; el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, Genaro de la Torre Quintanar y el presidente del Patronato Tijuana Agradecida, Xavier Peniche Bustamante, entre otros.