Arturo González se reúne con clúster médico para reforzar medidas preventivas por coronavirus

Se emitieron recomendaciones para evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad física de los tijuanenses

Tijuana Baja California a 18 de marzo de 2020.- El presidente municipal, Arturo González Cruz, sostuvo una reunión de trabajo con el clúster médico de Tijuana, a fin de realizar acciones en conjunto para la implementación de campañas de prevención entre la ciudadanía que evite la propagación de la enfermedad Coronavirus y tenga un impacto menor en la economía del sector salud de la región.

Durante el encuentro, el primer edil, agradeció el interés del sector médico por mantener una comunicación directa con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para concientizar a la ciudadanía sobre las recomendaciones que las autoridades de salud han emitido para proteger a los ciudadanos, ante la pandemia que actualmente se enfrenta a nivel mundial.

"Es importante hacer un llamado para no caer en situaciones de pánico, informar de manera verídica, no emitir declaraciones erróneas que solo desinforman e infunden el miedo entre la sociedad, debemos mantener la calma, pues en Tijuana, todavía no se han presentado casos confirmados, por eso se hacen recomendaciones para evitar contagios", agregó el alcalde.

González Cruz, escuchó atentamente las inquietudes, dudas y propuestas de los representantes del sector médico, entre las propuestas que le hicieron se encuentran, informar de manera clara sobre la evolución de la contingencia de salud; atender las recomendaciones emitidas por las autoridades federales.

La creación de incentivos o algún tipo de estímulo para afrontar una probable crisis económica de dicho sector. La implementación de estrategias que puedan sostener financieramente a la ciudad que brinden certeza jurídica y evitar el cierre de empresas durante la crisis de salud, la posibilidad de regular al comercio ambulante para adherirlos al sector industrial y evitar exponerlos a la enfermedad.

Arturo González reafirmó su compromiso de mantener un gobierno de puertas abiertas, privilegiando el diálogo para atender las necesidades de todos los sectores, por lo que, atenderá cada propuesta viable para garantizar la estabilidad de las empresas, evitar colapsos financieros, es importante ser prudentes y no difundir información falsa que perjudique a los tijuanenses.

El mandatario local agregó que aunque en Tijuana no se han presentado casos positivos de Covid-19, se siguen implementando medidas de prevención como la suspensión de los Sábados de Bienestar, la cancelación de todo evento masivo público, la instalación de filtros en las instalaciones del gobierno municipal y en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, para medir la temperatura y repartir gel antibacterial.

De igual manera, se han suspendido las clases en el sistema educativo municipal, se recomienda realizar pagos y trámites a través de la página oficial del Ayuntamiento, y se informa que se suspenderá el acceso al público en general a Palacio Municipal, a partir de las 15:00 horas del jueves 19 de marzo, el personal de confianza laborará hasta las 17:00 horas y se cancelan de manera temporal, los Lunes Tijuanense.

Al finalizar el encuentro con los representantes médicos, el jefe de la comuna, Arturo González Cruz, recibió una llamada vía telefónica con el alcalde de San Diego, California, Kevin Falconer, para reforzar la coordinación entre ambos lados de la frontera y estar preparados para enfrentar cualquier situación que se presente.

El XXIII Ayuntamiento de Tijuana reafirmó el trabajo ordenado con los tres niveles de gobierno para coordinar las acciones que se levarán a cabo mientras dure la contingencia de salud, se exhorta a no adelantarse a las situaciones, no generar pánico entre los ciudadanos, estar atentos a los boletines emitidos por la Dirección de Comunicación Social, para mantenerse informados de la evolución de la pandemia.