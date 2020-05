Arturo González recibe al oficial Galindo Rojas al ser dado de alta recuperado de COVID-19

El presidente municipal, acudió al momento que el policía salió del Hospital General de Tijuana, donde fue atendido por Coronavirus

Tijuana, Baja California. - El presidente municipal, Arturo González Cruz, recibió al jefe de distrito de la Delegación La Mesa, Juan Manuel Galindo Rojas, que fue dado de alta al mediodía de este miércoles, de las instalaciones del Hospital General de Tijuana, totalmente recuperado de Coronavirus.

El primer edil, reconoció la labor del personal médico y administrativo de la institución de salud, ya que gracias a los cuidados integrales que brindan a los ciudadanos, el oficial de la policía municipal, venció la enfermedad satisfactoriamente, lo que permitirá reincorporarse a sus actividades regulares en las próximas semanas.

"Estoy muy contento de recibir al oficial Galindo Rojas, después que luchó valientemente por su vida, siendo este un claro ejemplo de fortaleza y disciplina, gracias a ello, pudo recuperarse y hoy vuelve a su casa. Seguiremos muy al pendiente de que no le falte nada y que su recuperación se complete desde su hogar", mencionó el funcionario.

El mandatario local estuvo acompañado del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, Jorge Alberto Ayón Monsalve, al momento que el elemento de la corporación que fue dado de alta del Hospital General, que también fue recibido por su esposa, que visiblemente emocionada, agradeció el apoyo de las autoridades y del personal del nosocomio.

Al salir, el jefe de distrito de La Mesa, Juan Manuel Galindo Rojas, conmovido, reconoció el esfuerzo y espíritu de solidaridad de los médicos, doctoras, enfermeros, enfermeras, personal administrativo, de limpieza, por no bajar la guardia y tener paciencia para soportar las adversidades que todos los días se presentan

"Me siento muy bien, gracias a todos por sus atenciones, se portaron excelente conmigo. Para nosotros los enfermos, es muy importante el apoyo que nos brindan, el soporte emocional, las terapias, los cuidados, son muy reconfortantes. Me siento contento porque llegué en un estado crítico y hoy a pesar de todo, he salido adelante", expresó el oficial.

El gobierno municipal reitera su compromiso de velar por la integridad física de todos los trabajadores de la actual administración, es importante seguir las recomendaciones preventivas de salud para frenar la propagación de Covid-19, juntos, hoy todos por Tijuana, para erradicar la enfermedad de manera definitiva.