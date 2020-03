Arturo González felicita a cadetes graduados de la Academia de Seguridad

El presidente municipal, felicitó a los 93 cadetes de la Policía Municipal Preventiva y de la Guardia Estatal de Seguridad que hoy se graduaron

Tijuana, Baja California. - Con palabras de reconocimiento por su dedicación, esfuerzo y valentía, el presidente municipal, Arturo González Cruz, felicitó a los 93 cadetes de la Policía Municipal Preventiva y de la Guardia Estatal de Seguridad que hoy se graduaron tras seis meses de duro entrenamiento.

El primer edil resaltó el trabajo que los hombres y mujeres que hoy dejan la academia para convertirse en oficiales y vigilar, prevenir y salvaguardar la integridad de millones de bajacalifornianos.

El XXIII Ayuntamiento no los va a dejar solos pues con compromiso y entrega salen de sus hogares a proteger el de otros y juntos, agregó, vamos a cumplir la encomienda del Presidente, Andrés Manuel López Obrador de no mentir, no robar y no traicionar.

Al finalizar, saludó uno por uno a los 44 cadetes graduados de la Policía Municipal Preventiva y a los 8 cadetes de la Guardia Estatal de Seguridad, a quienes les recordó que su gobierno es de puertas abiertas y siempre van a contar con su apoyo.