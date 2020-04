Arturo González atiende a ciudadanos a través del video conferencia

El presidente municipal puso a disposición de la población el número de WhatsApp (664) 349 9843, el número del SDIF Tijuana, 608 8200, extensión 8001

Tijuana, Baja California. - El presidente municipal, Arturo González Cruz, sostuvo una video conferencia, a través de las redes sociales oficiales del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, para resolver dudas, atender las peticiones y responder cuestionamientos de la ciudadanía, ante la situación de salud que enfrentamos a nivel internacional.

González Cruz, confirmó la entrega de más de 200 mil despensas como parte del Programa de Ayuda Alimentaria, en coordinación con el gobierno del estado, poniendo a disposición de los tijuanenses, el número de WhatsApp (664) 349 9843; así como la línea telefónica del SDIF Municipal, 608 8200, extensión 8001, para solicitar apoyos que garanticen el sustento familiar.

Las obras seguirán para mejorar la infraestructura urbana de la localidad, ejecutando trabajos de bacheo, pavimentación, unidades deportivas, alumbrado público, drenaje pluvial, sanitario y red de alcantarillado, que beneficiará a más de 800 mil tijuanenses y brindará trabajo a 3 mil personas de manera directa y a 13 mil, indirectamente, como parte del Programa de Recuperación de Empleo.

En cuanto a la condonación de pagos de los servicios como agua y luz, el gobernador Jaime Bonilla ha solicitado que no se haga el cobro de recargos para quienes no puedan realizar la contribución durante el periodo de contingencia. Por otro lado, se insiste en el llamado a que solo operen las empresas consideradas como esenciales; así como mantenerse en casa, no realizar reuniones masivas.

El gobierno municipal pide paciencia de la población en estos momentos de crisis mundial, participar hoy todos juntos por Tijuana, para salir fortalecidos como ciudad, insistiendo en seguir cumpliendo con las medidas preventivas para frenar la propagación del Coronavirus, se pide comunicarse al 911 para denunciar cualquier anomalía que afecte la integridad física de las personas y sus familias.