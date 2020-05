Arturo González , Hank y Jaime Martínez Veloz van por gubernatura de BC

Para las próximas elecciones del 2021

Tijuana.- Han salido los nombres de los futuros candidatos a la gubernatura de BC para el próximo año 2021, cuando acabe el mandato del actual gobernador Jaime Bonilla. Hasta el momento quienes figuran en la lista es el actual alcalde de Tijuana, Arturo Gonzalez Cruz, Jorge Hank Rhon, Jaime Martínez Veloz, así como el Partido de Baja California (PBC).

Entre la lista hay personajes que ya han dejado un historial y ejemplo de su administración.

EL PRI

En el Partido Revolucionario Institucional, vuelve apostar por Jorge Hank Rhon, quien fuera alcalde de Tijuana en el año 2004. No obstante, el 20 de junio de 2007 el Tribunal Electoral de Justicia Electoral del Estado Libre y Soberano de Baja California por mayoría y a solicitud de la Alianza por Baja California encabezada por el Partido Acción Nacional, anuló la candidatura de Hank Rohn por violar el artículo 42 de la Constitución local el cual prohíbe de manera expresa que un funcionario electo deje inconcluso su cargo para buscar otra candidatura.

Al final fue derrotado por José Guadalupe Osuna Millán. Después fue detenido por el Ejército Mexicano por acopio de armas, las cuales se encontraban ocultas en distintas partes de su residencia.

Ha sido conocido por diversos gustos considerados como excéntricos, entre los que están su afición a los animales exóticos y las pieles de animales, así mismo ha sido involucrado en diversos hechos criminales, habiendo averiguaciones previas en su contra por el homicidio de un conocido periodista en BC en 1988.

Jaime Martínez Veloz

Fue candidato a la gubernatura del Estado de Baja California por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), durante el proceso electoral 2018-2019 organizado por el IEEBC.

Siendo ex priista, ex morenista y ex funcionario federal, puede descartarse para la elección del próximo año, debido a todo el desgaste mediático que surgido alrededor de él.

El 28 de octubre de 2016, Martínez Veloz denunció al candidato presidencial Donald Trump, ante el Ministerio Público por presunto fraude fiscal en su complejo Trump Ocean Resort Baja México, ubicado en las playas de Rosarito, Tijuana.

Arturo González

Siendo el actual alcalde de Tijuana, ha reflejado hasta el momento transparencia ante la pandemia del Covid-19 y se ha mantenido presente en los proyectos que ha estado realizando para ciudad de Tijuana. Colocó una clínica veterinaria gratis, siendo la primera en todo el Estado.

A pesar de ser alcalde no ha generado difamaciones al su alrededor. Hace unas semanas, donó mascarillas y kit de protección al hospital general de Tijuana, el cual fue pagado con sus ingresos propios.

Ha generado programas para incentivar a quedarnos en casa en plena pandemia, realizando transmisiones en vivo culturales.

Actualmente, González Cruz cuenta con mayor experiencia y un posicionamiento político en el municipio donde se encuentran la mayor cantidad de votantes.