Artista italiano llama a participar en la Trienal Tijuana I: Internacional Pictórica

El pintor Álvaro Blancarte, la curadora en jefe de la Trienal, Carmen Hernández, y el crítico de arte Roberto Rosique compartieron cibercharla con Alfonso Caputo.

TIJUANA, B.C.- La Trienal Tijuana I: Internacional Pictórica, certamen artístico convocado por el Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, ha extendido hasta el 30 de noviembre próximo la fecha para presentar propuestas artísticas.



Con el propósito de ampliar el alcance de la convocatoria, el Cecut organiza conversatorios digitales con artistas del viejo continente que contribuyan a difundir entre sus colegas información que atraiga a mayor número de creadores y consolidar así el carácter internacional que identifica al certamen.



El Comité Curatorial de la Trienal, integrado por Álvaro Blancarte, decano de la plástica bajacaliforniana; Carmen Hernández, curadora en jefe de la Trienal Tijuana I: Internacional Pictórica, y Roberto Rosique, curador y crítico de arte, se unieron en una charla a distancia con el artista italiano Alfonso Caputo para invitar a la comunidad creativa de su país a participar en el certamen.



Tras la presentación de los participantes, a cargo del subdirector de Exposiciones del Cecut, Francisco Godinez Estrada, el maestro Álvaro Blancarte refirió: "Estoy 100% a favor de salir del caballete y el bastidor para sacar y mostrar el arte actual con la fuerza que requiere".





Al hacer un llamado "a evitar ser víctimas de una pandemia de falta de participación", el artista señaló que es muy importante ver lo que se está haciendo en el mundo.



El contenido de este conversatorio habrá de reproducirse y compartirse vía electrónica entre los creadores italianos, por lo que Caputo fue traduciendo las ideas aportadas por los participantes, mientras que el maestro Rosique hizo énfasis en que la Trienal Tijuana I busca "presentar lo pictórico reconociendo su carácter metamórfico, polémico, discursivo y experimental".



Al señalar que se trata de organizar "una muestra de obras pictóricas de disrupción, innovación y relevancia", Rosique precisó que la selección final de obras ofrecerá una diversidad de identidades y géneros, técnicas, materiales, experiencias y sentidos, "sin restricción temática, técnica o dimensional".



A su vez, la curadora en jefe de la Trienal, Carmen Hernández, puntualizó que la pintura forma parte de la cultura visual contemporánea, pero si se le asocia únicamente "con el cuadro de caballete se coloca en un estatus conservador y no toma en cuenta la interpretación del espectador".



Sostuvo que para poder expandirse "el arte debe superar lo meramente perceptual" y planteó que "lo pictórico tiene que ver con un lenguaje todavía no definido de lo visual que hoy en día es mucho más dominante que la palabra, pues la imagen produce siempre significado".



En su turno, el pintor y escritor italiano Alfonso Caputo fue presentado por el coordinador de la Dirección General del Cecut, Asaf Guevara, quien le dio la bienvenida en nombre de la titular, Dra. Vianka R. Santana.



"Tengo una relación muy profunda con México, Baja California y Tijuana, donde desde mi primera visita detecté una capacidad y una dinámica excepcional para comprender el arte contemporáneo", dijo Caputo al señalar que esta frontera "es un centro muy dinámico y creativo en el panorama internacional, con una gran fuerza expresiva".



Al dirigirse a sus colegas, el creador italiano adujo que "para nosotros los latino-europeos es muy importante confrontarnos con un aspecto que habíamos olvidado: la conciencia de que el arte debe tener un contexto social; no debemos olvidar que el artista es un ejecutor activo en el contexto humano, y aunque es importante el aspecto creativo y gratificante, no puede quedar al margen la potencia de la expresión artística".



"No se debe perder de vista", añadió, "que la potencia de la expresión artística se expande cuando el creador es un intérprete de su propia vida y se comprende que no puede prescindir del ambiente en que vive, y en Tijuana siempre vi en los artistas esta capacidad y tuve la sensación de que las instituciones estaban prontas a recibir y a dar espacios a ese arte innovador".



El proyecto de la Trienal Tijuana I "es extremadamente innovador y lo mismo lleva al artista a confrontarse con su contexto que con su capacidad de ver más allá de lo que ha hecho", expuso el artista y escritor.



Finalmente invitó a todos los artistas italianos a que "sin importar la pandemia participen de manera abundante en la Trienal, que no sea sólo como una experiencia más en la vida, sino algo que puede cambiar la vida misma; no es sólo una feria de arte, no es una simple exposición es un evento cultural importantísimo".



En tanto, el próximo jueves 6 de agosto a las 9:30 horas (tiempo del Pacífico) se llevará a cabo el siguiente conversatorio en torno a este certamen internacional, el cual se trasmitirá en vivo por la plataforma Zoom con la participación de los integrantes del comité curatorial y estará dirigido al ámbito latinoamericano.



Las bases completas de la convocatoria a la Trienal Tijuana I: Internacional Pictórica pueden ser consultadas en el sitio: www.cecut.gob.mx.