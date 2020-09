Apuestan emprendedores restauranteros por sabores de "La Baja"

Fin de California mezcla recetas tradicionales con un toque de originalidad y diseño, englobando los cinco sentidos.

Tijuana, Baja California a 12 de septiembre de 2020.-Tras unos meses difíciles por la pandemia de covid a nivel mundial, el sector gastronómico en Tijuana da muestra de su fortaleza con la llegada de nuevas inversiones que apuestan por esta frontera.



Tal es el caso de un nuevo concepto de restaurante, ubicado en la Zona Río de Tijuana, liderado por un grupo de jóvenes empresarios de diferentes ciudades de México y hasta de otros países, quienes crearon Fin de California.



En palabras de José Noel Álvarez, director fundador del restaurante, se trata de un crisol de culturas que se fusionaron en un proyecto culinario que no se encasilla en una especialidad, sino que juega con el arte culinario, mezclando recetas tradicionales con un toque de originalidad.



" Consideramos que la Baja está de tú a tú con California en temas de gastronomía, donde tomamos lo mejor de sus productos y desarrollamos un concepto que pretende honrar a esta región ", expresó.



Aseguró que iniciar un proyecto restaurantero es complicado por la infinidad de variables, en particular cuando se está en medio de una contingencia sanitaria de tales magnitudes, sin embargo, se convierte en un reto.



" Creo que todo es un tema de método y persistencia para mantener tu proyecto y eso lo intentamos plasmar en Fin de California, donde la atención, una buena actitud y cuidar de la gente es lo principal ", destacó el directivo.



El empresario subrayó que la idea es romper con la línea de la gastronomía tradicional, enfocándose en el arte al plato, a fin de convertirlo en un espacio vivo y muy dinámico gracias a un equipo talentoso.

" No tenemos una etiqueta, sino que podemos servir desde un Rib Eye hasta un pulpo o una paella, todo ello creaciones únicas de nuestra cocina regional de Baja California ", afirmó.



Por último, José Noel Álvarez comentó que Fin de California es un concepto evolutivo en el que se busca hacer lo que se conoce, dándole un toque de originalidad y diseño, englobando los cinco sentidos.





