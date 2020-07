Apoya Alianza Civil a estudiante de preparatoria

Citlali es estudiante del Cecyte Ejido Lázaro Cárdenas

TIJUANA.- Luego de que se diera a conocer la historia de Citlali, estudiante de escasos recursos que requería de equipo de cómputo, Alianza Civil le hizo entrega de una computadora con los programas más novedosos y completos para continuar con su formación académica.

"Nos enteramos del caso de Citlali, una joven con destacadas calificaciones en su escuela preparatoria, quien se estaba rezagando en sus estudios durante la pandemia porque no tenía cómo tomar sus clases en línea, por lo que el equipo de Alianza Civil se dio a la tarea de gestionar el apoyo", indicó el Presidente Honorario de la asociación, Alberto Sandoval Franco.

Comentó que fue una familia altruista, conformada por los señores Adriana y Rodolfo Garza, quienes hicieron la aportación a esta noble causa para que la menor pudiera realizar sus trabajos y tareas pendientes, y que no bajara su promedio escolar.

El dirigente señaló que desde que inició la contingencia sanitaria por el covid-19, las autoridades ordenaron la suspensión de clases, las cuales se impartieron en línea desde el mes de marzo, lo que no ha sido posible seguir día con día para quienes no cuentan con herramientas digitales.

Citlali es estudiante del Cecyte Ejido Lázaro Cárdenas, expuso, quien fue una de las ausentes por no contar con estas tecnologías, ya que no tenía computadora ni Internet, puesto que su familia no tiene las posibilidades económicas para cubrir esa necesidad.

"Semanas atrás, cuando los maestros dieron a conocer este caso, Alianza Civil solicitó a la comunidad su apoyo y, gracias a la gran respuesta de personas de gran corazón, se le pudo hacer entrega del equipo y de una generosa despensa hasta su casa, en la colonia Lagunitas", destacó Sandoval Franco.

Por su parte, Citlali y su mamá, con lágrimas en los ojos, agradecieron el regalo que les hicieron, toda vez que la computadora es una herramienta indispensable en estos tiempos.

Por último, el presidente de Alianza Civil resaltó que entre otras acciones que se emprendieron están la donación de árboles y forestación del plantel educativo donde estudia Citlati, así como pintura y mano de obra para las canchas de su equipo de fútbol femenil, campeón de la liga en la que participan, gracias a su entrenador y maestro, Jesús Antonio Castillo Díaz.