Anuncia el Gobernador Jaime Bonilla rehabilitación de pista aérea en Isla de Cedros

Se invertirá un millón de pesos para realizar mejoras en la pista y existe el compromiso de la Exportadora de Sal de hacer una aportación

ISLA DE CEDROS, B.C.- Realizar mejoras a la pista de aterrizaje de Isla de Cedros fue uno de los compromisos que el Gobernador Jaime Bonilla Valdez, acordó en cumplir durante la Jornada por la Paz que se llevó a cabo este sábado en dicha ínsula, que es la más poblada del país.

El Mandatario Estatal señaló que con una inversión de un millón de pesos por parte de Gobierno del Estado, se llevará a cabo la reparación de bacheo profundo de la pista de aterrizaje de la isla, ya que, apuntó, es su vía de comunicación más importante.

Mencionó que Isla de Cedros tiene muchas carencias, por lo que resaltó la necesidad de hacer un verdadero censo, para conocer las necesidades reales de sus residentes.

"Venimos a oírlos a ustedes para ver qué necesitan, que nos digan lo que es importante, qué calle se requiere pavimentar, sobre la falta de agua, las particularidades de la isla son muy diferentes a las del resto del Estado, por eso venimos para ver cómo este gobierno puede contribuir, para mejorar la vida de ustedes en la isla", indicó Bonilla Valdez.

El Jefe del Ejecutivo Estatal apuntó que se tiene todo para salir adelante y no se puede fallar, ya que se cuenta con los municipios, los diputados locales, el Gobernador y senadores, por lo que se pueden gestionar los recursos que se necesiten, proyectar un presupuesto para el año siguiente para Isla de Cedros, donde incluya beneficios del agua, pavimentación, drenaje, campos de beisbol, gimnasios, entre otros.

Señaló que se van a arreglar los campos de béisbol y futbol, y que durante la jornada se hará entrega de 50 balones de basquetbol y 50 de futbol, así como también medicinas, atención médica, asistencia social, apoyos financieros, proyectos, entre mucha otra ayuda de las diferentes dependencias estatales.

Por su parte, el Secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan, informó que "el Director General de la Exportadora de Sal realizó un compromiso de poner otros dos millones de pesos para la rehabilitación de la pista de aterrizaje".

"(...) por lo pronto ya tenemos 3 millones de pesos para poder reparar la pista que tanto se necesita y la importancia que tiene para atender las emergencias que se pudieran presentar, entonces seguimos trabajando en ese tema", destacó.

También enfatizó que el 16 de septiembre arrancó la temporada de langosta, y resaltó la importancia de estar cuidando a los permisionarios, ya que ellos sí miden el tamaño de la langosta y están preocupados por repoblar el abulón, situación que no sucede con la pesca furtiva.

"El día de hoy, aquí en la jornada vamos a entregar kayaks al grupo de salvamento juvenil de Isla de Cedros, mismos que fueron gestionados ante la agrupación "Out of the Boat Swim A.C., además de 24 uniformes para el equipo de béisbol infantil, así como guantes, bates, las bases y equipos de cancha. Así como también entregaremos a un grupo de voluntarios que hacen limpieza, se les donarán carretillas, rastrillos y palas", dijo el funcionario estatal.

La titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), Karen Postlethwaite Montijo, indicó que otro de los compromisos de esta administración estatal es con el Jardín de Niños Abraham Castellano, para la reparación y habilitación de la impermeabilización de la cubierta, reparación de los sanitarios y preparar la escuela para cuando regresen los niños esto con una inversión de 200 mil pesos.

Y el Secretario de Salud, Alonso Oscar Pérez Rico, felicitó a los residentes, porque hasta la fecha de lo que lleva la pandemia COVID-19, no se ha presentado ningún caso positivo en Isla de Cedros, siendo el único lugar en Baja California donde no hay pacientes positivos a este virus.

Explicó que en la jornada se instalaron módulos de salud para atener a la población con el chequeo de diabetes e hipertensión, entre otros servicios; y destacó que próximamente estará una brigada odontológica para atender totalmente gratis en el centro de salud a todos los residentes que lo requieran.

El Secretario de Educación, Catalino Zavala Márquez, dijo que se hará entrega de los libros de texto a los 2 planteles de preescolar, las 2 primarias, la secundaria y el bachillerato, para que quede cubierto el 100% de las escuelas de la isla, para que la educación de niños y jóvenes siga adelante con el apoyo de maestros, alumnos y padres de familia.

Durante el evento el Gobernador hizo entrega de 33 computadoras a niños de la comunidad, los cuales fueron seleccionados por los maestros.

En la intervención de la Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Blanca Estela Favela Dávalos, comentó que se benefició a la población con mil despensas, 9 sillas de ruedas, 9 cajas de pañal cubrecama, 12 cajas de pañales para adultos talla mediana, 16 talla grande, 2 bastones de un punto, 9 bastones de 4 puntos, muletas canadienses, andadores, material de curación, 900 cobijas para cubrir las necesidades de los pobladores y el compromiso que exhortó el Gobernador de acudir cada mes a dicha isla para atender todo lo asociado con DIF.

La Secretaría de Integración y Bienestar Social, a cargo de Alma Sarahí Arellano Rosas, acercó en esta jornada despensas, kit de higiene, termos de agua, apoyos funcionales.

El Comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), Carlos Alberto Flores, señaló que se va a reforzar la seguridad en la isla, por lo que ya se cuenta con personal de la Agencia Estatal de Investigación, personal de la Guardia Estatal de Seguridad y que estarán llegando el día domingo, unidades para reforzar los patrullajes.

"En el transcurso de la semana estará arribando un agente del ministerio público, por lo que se estará reactivando la Agencia del Ministerio Público en la isla, para que no tengan que trasladarse a Ensenada a poner las denuncias", explicó Alberto Flores.

El Delegado Único Federal, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, comentó que se han dispersado en lo que va del año más de 3 millones de pesos en 306 habitantes de Isla de Cedros que están inmersos en algunos programas de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, y aseguró que este año todos los niños en edad escolar, deberán integrarse a una beca.

Diálogo con pescadores

En el recorrido por los módulos de atención ciudadana que se instalaron como parte de la Jornada por la Paz, el mandatario estatal, acompañado de Mario Escobedo Carignan, Secretario de Economía Sustentable y Turismo (SEST), dialogaron con pescadores y operadores de turismo náutico de la ínsula, quienes pidieron el apoyo para el desarrollo de su actividad.

Cabe señalar que el Gobierno del Estado, a través de la SEST, impartió cursos de senderismo básico interpretativo para niños y jóvenes de la comunidad, así como capacitación sobre seguridad acuática e información de medio ambiente y turismo.