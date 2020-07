Ante la ola de asesinatos en Tijuana se requiere acciones inmediatas del gobierno

El presidente del Partido Encuentro Social de Baja California (PES BC), licenciado José Alfredo Ferreiro Velazco, se sumó a las manifestaciones realizadas por Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, y dio su respaldo al trabajo realizado por ese órgano ciudadano.

Se sumó también a las voces de inconformidad de otras instituciones que se han pronunciado desde ayer, ante la ola de violencia en todo el Estado, y principalmente por la situación que se está viviendo en Tijuana, que registró ayer 1608 homicidios durante la administración municipal actual, así como 2700 robos a casa habitación y 4800 carros robados.

Lamentó que lo anterior, representa 6 asesinatos por día en Tijuana, entre los cuales está la muerte de una mujer mientras cargaba a su hijo en brazos, la de un menor de edad y la de un hombre que se estaba mudando de casa.

Ferreiro Velazco dijo que revisando el Plan Municipal de Desarrollo de Tijuana 2020-2021, se informó que en Tijuana se registraron 1618 homicidios dolosos en el 2017, lo que significa que casi se alcanza el mismo número de asesinatos violentos, en comparación con el primer año de la administración anterior.

Manifestó que: "No queremos eso para las familias bajacalifornianas, estamos en el límite que ya se nos hace cotidiano los asesinatos, secuestros, violaciones, robos, no queremos que empiecen a poner gente colgada de los puentes como ya ha pasado".

Dijo también que: "No es de extrañarse los resultados en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), que refieren que el 86 por ciento de los tijuanenses se sienten inseguros, y el 87 por ciento no denuncia por desánimo de que no atiendan sus quejas".

El dirigente estatal resaltó que no está en contra del alcalde Arturo González Cruz, al contrario, se suma a la propuesta del Consejo con respecto de trabajar juntos sociedad y gobierno, debido a que es evidente que las políticas contra la inseguridad no están dando resultados.

Por último, volvió a recalcar que es preocupante los asesinatos violentos en todo el Estado; que Mexicali y Tecate se vieron en la necesidad de remover las direcciones policiacas y estos a su vez a los mandos, pero que la situación de Tijuana es muy alarmante y se requiere de acciones inmediatas.