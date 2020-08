Ante Altas Temperaturas Reitera Alejandro Ruiz Uribe Prevenir Incendios en Baja California

Llamó a no quemar basura al aire libre, no arrojar colillas de cigarro y no hacer fogatas en pastizales secos

Tijuana.- Ante las altas temperaturas que han asolado a la región, el delegado federal único de Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, reiteró el llamado a la población a no quemar basura al aire libre, no arrojar colillas de cigarros y no hacer fogatas en los bosques y pastizales secos. Expuso que la condición del clima, genera una situación propicia para la propagación de incendios, que pueden ocasionar devastación de la flora y fauna, perdida de la propiedad de las personas y lo más lamentable pérdidas de vidas humanas. Alejandro Ruiz Uribe, dijo que hasta el momento la Comisión Nacional Forestal CONAFOR, se mantiene alerta a los reportes de incendios que se han presentado y por fortuna se han podido sofocar sin problema alguno. Dijo que el día de ayer hubo un incendio en la zona conocida como "El Tigre" en Ensenada, sin embargo, los brigadistas de CONAFOR, atendieron la situación y en días pasados en la zona de La Rumorosa, un incidente más, en el que se contó con el auxilio de la Secretaría de la Defensa Nacional SEDENA. El delegado federal único, dijo que la información de pronósticos del tiempo, informan que las temperaturas seguirán altas, razón mayor que nos obliga a colaborar todos juntos en la prevención de incendios.

