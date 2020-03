Ansiedad y angustia episodios del Coronavirus: Hospital de Salud Mental

Jiménez Trejo dijo que hay que guardar la calma, informarse en lugares o de información veraz, oficial, no creerle "a la comadre"

Los principales cuadros que se pueden presentar en la población derivados de la propagación del coronavirus en el mundo, nuestro país y Estado, son episodios de estrés, ansiedad y angustia, así lo externó la Psiquiatra Graciela Jiménez Trejo, Médico del Área de Consulta Externa del Hospital de Salud Mental de Tijuana A.C.

"La gran cantidad de información que estamos recibiendo que muchas de las veces es en un tono amarillista, además de informal, nos ocasiona estrés, de ahí la importancia de identificar fuentes fidedignas para estar realmente informados, ya que empezamos a catastroficar, lo que puede generar en la persona ansiedad, desesperación, inquietud psicomotriz, no poder dormir, o despertar muy temprano, problemas intestinales y también pueden llegar a empezar a somatizar, por ejemplo: tengo alergia, a lo mejor ya es gripa, me estoy sintiendo mal, caliente, ya empiezo a tener síntomas que mi misma mente me está ocasionando por la misma preocupación que tengo, entonces un síntoma psicológico se vuelve físico, lo que ocasiona más preocupación, ansiedad, desesperación"

Jiménez Trejo dijo que hay que guardar la calma, informarse en lugares o de información veraz, oficial, no creerle "a la comadre"o a todas las fuentes del internet, sino a los comunicados oficiales, así como reforzar las medidas de higiene como es el lavado de manos, no tocarse la cara, no salir de casa si no es necesario, si se está enfermo de un cuadro gripal notificarlo a los jefes, cubrirse al estornudar.