Analizan retos de la educación a distancia en México

Con la participación del Rector de la UNAM y rectores de universidades de la región Tijuana-San Diego, así como el comunicador Marco Antonio Regil

Durante el primer día de actividades de la quinta edición de Tijuana Innovadora, "Tijuana es el Futuro", se llevaron a cabo tres actividades referentes al futuro de la educación, tanto académica con la participación de rectores de diferentes universidades de Tijuana y San Diego; como a la educación financiera y emocional con el conductor Marco Antonio Regil.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue comentó que, aunque en México hay grandes desigualdades entre sus regiones, durante los últimos años se han hecho esfuerzos reales por incrementar la cobertura de la matrícula.

"A nivel nacional el 39% de estudiantes que egresan de bachillerato pueden ingresar a educación superior, destacando que en Baja California la capacidad de atender a jóvenes en edad universitaria aumentó de 19% en 2001 a 40% en 2018".

No obstante, reconoció que la pandemia ocasionada por el COVID-19 provocó no solo que ese esfuerzo se viera entorpecido, sino que incluso se prevé que las diferencias se incrementar gracias a que un importante sector en edad escolar no cuenta con acceso a la educación digital.

Para el rector, el futuro de la educación no será presencial de la manera tradicional, ni tampoco a distancia, sino que se deberá recurrir a la creación de modelos de aprendizaje híbridos, mezclando la enseñanza en aulas físicas con la impartida de forma virtual, lo que a su vez permitirá incrementar la matrícula.

"A mayor nivel educativo, las personas cuentan con una mayor capacidad de desarrollo social y tenemos la posibilidad de una mejor sociedad, de tolerar diferencias, diversidades y entendernos mejor, llevándonos a una mayor seguridad nacional y la posibilidad de vivir de forma más sustentable en un México más equitativo y justo que nos permita desarrollarnos adecuadamente" expresó.

Por su parte, el conductor y presentador de televisión y empresario Marco Antonio Regil ofreció su charla "Tu mente y el futuro" donde Indicó que el secreto de ser una persona exitosa está en cómo educamos nuestra mente, "necesitamos educación financiera, Tijuana es una ciudad que se caracteriza por estar viendo las nuevas tendencias y por eso es que Tijuana es el futuro".

Recalcó que otra educación que debemos tener es la educación emocional porque cuando las emociones suben, la inteligencia baja, de nada sirve ganar mucho dinero si nos emocionamos y lo gastamos todo, gastar el dinero en cosas que uno no necesita, es sinónimo de pobreza mental.

Destacó que hoy en día el negocio es lo digital, pero no sabemos que nos espera para el futuro, la única manera de tener capacidad para responder esa pregunta es tener una educación financiera combinada con una educación emocional.

Asimismo, se llevó a cabo un panel llamado "Futuro de la educación en la región" el cual estuvo moderado por Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México- Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego (UCSD) y como panelistas: Francisco Marmolejo, Asesor Ejecutivo de Quatar Foundation; la Dra. Olivia Graeve, Directora del Centro CaliBaja de la UCSD y el Dr. Fernando León, Rector de Cetys Universidad.

Cabe mencionar que Tijuana Innovadora 2020, se está llevando del martes 6 al sábado 10 de octubre totalmente gratis con múltiples actividades abordando temas como el cine, los videojuegos, el medio ambiente, la moda y la prevención de las violencias, entre otras a través de TijuanaEsElFuturo.org.