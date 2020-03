Analizan caso sospechoso de COVID-19 en maquiladora de Otay

La AIMO explicó que aún no se tiene el resultado de la prueba, sin embargo, aseguró que las empresas aplican los protocolos debidos, con las autoridades

Luego de que se publicara que un trabajador de una maquiladora en Tijuana había dado positivo por coronavirus (COVID-19), la Asociación de Industriales de Mesa de Otay (AIMO) informó que se trata de un caso sospechoso, cuya prueba aún no está confirmada.



"Tuvimos conocimiento de que hubo un posible contagio en la Ciudad Industrial de Otay; la empresa nos informó que en el filtro de entrada se le hizo la toma de temperatura y salió elevada, se le trasladó a la enfermería para tomar nuevamente la temperatura, y se le mandó a reposar a su casa. Posteriormente se le informó a la Secretaría de Salud del Estado, que le hizo la prueba correspondiente", detalló Salvador Díaz González, presidente de la AIMO.



Refirió que la empresa involucrada no es socia del organismo, sin embargo, aseguró que a todas las compañías vecinas se les brinda el apoyo.



El dirigente explicó que cuando se llegue a detectar algún caso sospechoso, como el ocurrido este martes, la primera acción es aislar a la persona, se le envía a su casa y se le da aviso a la Secretaría de Salud para su seguimiento.



Aunque dijo no poder mencionar el nombre de la compañía, Salvador Díaz mencionó que se trata de una planta dedicada al giro médico, donde existen más de mil empleados.



El líder de la AIMO enfatizó que las empresas han estado reforzando filtros conforme pasan los días, siguiendo las medidas preventivas como dar guantes y cubrebocas a los empleados, gel antibacterial a la entrada y salida, así como la toma de temperatura y desinfección de áreas de trabajo.



Asimismo, se les ha recalcado a los trabajadores que ante cualquier síntoma, lo comuniquen a sus superiores en la empresa para aplicar el debido protocolo de sanidad, ya que no es momento de paralizar el sector productivo.



Díaz González afirmó que la industria está preparada para responder ante estas situaciones, pues desde semanas atrás se han coordinado con las autoridades sanitarias para contener esta pandemia, adoptando las medidas de prevención y atención.



"El llamado es que los industriales estamos haciendo los mayores esfuerzos por mantener las condiciones de higiene que ayuden a contener la pandemia, pero la ciudadanía también debe tener conciencia y hacer su parte", señaló.



En ese sentido, consideró importante cumplir con las recomendaciones de las autoridades tales como no visitar lugares concurridos, no estar en lugares públicos, ya que "es el momento de quedarnos en casa para protegernos".



Por su parte, el Secretario de Salud en el Estado, Dr. Alonso Pérez Rico, declaró que no existe un caso confirmado de alguna persona trabajadora de maquiladora, como se dio a conocer en un medio local.



"No hay ningún caso reportado positivo de alguna maquiladora, tenemos sospechosos, sí, 77, pero no alguno confirmado con esas características y quiero aprovechar para decirles que busquen las fuentes confiables de información, estoy disponible 24/7", finalizó.





