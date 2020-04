Ana Cirré endulzó a Tijuana

Ofreció un concierto íntimo, como parte de la campaña "Quédate en casa", convocada por el XXIII Ayuntamiento de Tijuana

TIJUANA.- Con mensajes de amor y actitud positiva hacia el futuro, Ana Cirré ofreció un concierto virtual, la noche del sábado para el XXIII Ayuntamiento de Tijuana, en el que compartió algunos de sus éxitos, a la vez que estrenó su sencillo "Soy la tierra".

Desde su casa en Canadá, la cantante española endulzó los oídos del miles que a través de la cuenta de Facebook del Ayuntamiento de Tijuana, siguieron esta transmisión como parte de la campaña "Quédate en casa".

"Hola, que tal amigos de Tijuana, es un gusto muy grande saludarlos, pasar un rato agradable, un momento que espero sea inolvidable, quiero agradecer al Ayuntamiento de Tijuana, al presidente Arturo González, por esta gran iniciativa", fue como saludó la cantante al público.

"Recuerden que vivimos inmersos en un problemática de salud que nos afecta a todo el mundo, quiero recordar que la única manera de evitar el contagio es quedarte en casa. Llevo sin salir un buen rato, desde Canadá, aquí quedé atorada, pero con mucha ilusión para poder cantar, contenta de estar aquí a través de la cibernética", continuó Ana Cirré.

El concierto dio inicio con el éxito "Jamás me olvidaras" que fue interpretado con el sentimiento y la intensidad de su voz, al que le siguieron los temas "Ganas de besarte" y "Excelentes vecinos".

Sentada en un sillón de la sala, Cirré confesó que su casa estaba en proceso de remodelación. "La estamos decorando porque no estaba programado que nos fuéramos a quedar aquí varados, estamos aprovechando este confinamiento para hacer cosas que ante son teníamos tiempo de hacer, es lo positivo que nos ha dejado esta cuarentena".

En cuanto a las novedades, Ana presentó el sencillo "Hoy", un tema que habla de su presente. "Este tema forma parte de mi próximo disco, ´Invencibles´, un disco que llevo componiendo desde hace año y medio, con un proceso muy interno, con muchos cambios, quité la televisión, comencé con comida orgánica, quité de mi vida todo aquello que me intoxicara, que me creara interferencias, en ese momento mi espíritu me lo pidió y a partir de ese momento me comenzaron a llegar canciones. Es un disco muy humano, con mucho humanidad, creo que es lo mejo que he grabado", admitió.

Un momento culminante fue cuando interpretó "Casi perfecto", tema que en los noventa le colocó en los primeros lugares de las listas de popularidad. Posteriormente, dio cierre con el sencillo "Soy la tierra".

"Me quiero despedir con un abrazo muy grande, vamos aquedarnos en casa, vale la pena, la buena noticia es que no va a ser para siempre, luego nos vamos a juntar, a hacer conciertos, nos vamos a abrazar como nunca antes", concluyó la interprete.