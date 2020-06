AMLO asegura desconocer reforma en Baja California para eliminar plurinominales

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reveló de qué se trató la reforma que eliminó a los diputados plurinominales del Congreso de B.C. sin embargo, sugirió que se redujera el número de regidores.

Grupo Healy le cuestionó al mandatario del país su postura acerca de la reforma, que, como se mencionó previamente, mandó a eliminar a los plurinominales del Congreso de Baja California.

"No conozco en qué consistió esa reforma. Yo sí estoy a favor de la democracia, justicia, honestidad, y de algo importantísimo: la austeridad republicana, el que se cuide el dinero del presupuesto, que no haya excesos, lujos en el gobierno, que no haya derroche, que no se piense que el presupuesto es del gobienro, el presupuesto es del pueblo", respondió.

AMLO especificó que se tiene que revisar todo lo que concierne al manejo del gobierno y proponer una reforma con el objetivo de reducir la cantidad de regidores en cada municipio.

"Y que bueno que están haciendo estos ajustes. Otra reforma que es indispensable, que no corresponde a nosotros, pero que la sugiero, es reducir el número de regidores cada regidor, 100, 150 mil pesos", expuso.