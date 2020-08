Amenazas fueron para que desista de aspiraciones políticas: González Cruz

Señaló que fueron muy lamentables las amenazas que profirió el subsecretario de gobierno a nivel federal, Ricardo Peralta

TIJUANA.- Además de negar de manera categórica que su gobierno haya vendido un supuesto decomiso, para allegarse de recursos para su campaña, el alcalde Arturo González Cruz señaló que no renunciará a sus derechos políticos, ni a cualquier aspiración que pudiera tener.

Señaló que fueron muy lamentables las amenazas que profirió el subsecretario de gobierno a nivel federal, Ricardo Peralta, quien dijo lo citó supuestamente para abordar temas de interés para la ciudad.

"No es creíble lo que ayer se vivió, lo que ayer sucedió, es inaceptable".

Indicó que no comprende por qué el trabajo que se ha hecho desde la alcaldía le puede molestar a algunos, pues contrario a lo que ha sugerido el gobernador Jaime Bonilla Valdez, afirmó que se hace trabajo en las colonias, fuera de Palacio Municipal.

Aunque no especificó cuáles son sus aspiraciones políticas, reiteró que no va a renunciar a sus derechos políticos, por lo que no cederá a la presión a la que lo están sometiendo.

Dijo que está a la espera de reunirse con el gobernador, Jaime Bonilla, pero hasta ahora su equipo no ha respondido para darle audiencia o para asistir a la transmisión en vivo.