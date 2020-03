Alumnas del CETis 58 "cuelgan tendero" para exponer a maestros y estudiantes de acoso

Se organizaron para manifestarse en contra de los directivos del plantel debido a que no han hecho caso ante sus denuncias de acoso

Tijuana.- Mujeres de diferentes edades se encuentran en un momento importante y crucial en México, los movimientos feministas han ayudado a que ellas puedan levantar su voz sin miedo para poder señalar a su acosador. Entre ellas mismas convierten su unión en sororidad.

El día de hoy, alumnas y algunas egresadas de la preparatoria CETis 58, se organizaron para manifestarse en contra de los directivos del plantel debido a que han hecho caso omiso de sus denuncias de acoso sexual que han recibido por parte de maestros y alumnos de las misma unidad académica.

Una estudiante de la preparatoria se contacto con EL MEXICANO y compartió una serie de fotografías de la manifestación. La joven advirtió que la misma institución ha querido evitar que su prestigio se vea dañada y perjudicada. "Acusan a los directivos de no hacer nada al respecto ya que el subdirector estaba consciente de todo" señaló la joven.

La directora del CETis 58, Aída Amador Barragán no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, personal académico ha reunido a varias alumnas para tratar de "calmar" la situación y saber quienes fueron las organizadoras del movimiento.

Las estudiantes de diferentes semestres comenzaron a organizarse el pasado 7 de marzo y decidieron hoy "colgar el tendedero" con decenas de carteles para exponer a los acosadores. A parte harían una protesta el 12 de marzo para recolectar firmas. "Tuvimos que movilizarnos el 11 ya que los directivos comenzaron a quitar cartulinas a quienes pasaban con ellas en la entrada. También comenzaron a arrinconar alumnas para sacarles información y convocaron a un grupo en la sala audiovisual para "calmarnos"", relato la joven estudiante.