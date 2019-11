Altas probabilidades de que Tijuana se quede sin agua en diciembre

La población deberá utilizar al menos el 50%

TIJUANA, B.C.- El nuevo director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), Rigoberto Laborín, informó que hay un alta probabilidad de que el municipio se quede sin agua en el mes de diciembre tras las malas condiciones en que se encuentran las bombas que suministran el líquido.

Manifestó que la pasada administración no invirtió en mantenimiento en el acueducto, ya que se necesita al menos 120 millones de pesos para poder reparar los fallos que tiene el sistema.

Existen 5 bombas que son las encargadas de suministrar el servicio, pero al momento solamente hay 3 en funcionamiento, asegura que 1 de ellas ya esta en reparación, pero para la otra no hay fecha para el inicio de su arreglo, ya que desde hace 1 año se encuentra descompuesta.

Menciona que hasta el momento la única solución que es toda la población tijuanense ayude con la disminución de uso, de al menos del 50%, porque si no en diciembre no habrá agua en la ciudad. Aseguró que seguirán concientizando sobre el uso correcto del servicio, para que no ocurra la posible pérdida del servicio.

Además mencionó que no se ha realizado el pago a los agricultores de Mexicali, que son los encargados de vender agua al municipio, desde el mes no se ha realizado el dicho pago.

Reiteró en la cultura del agua, que es un aspecto que falta entender en la población, y que si no acatan las precauciones, se podrá llegar a un "día cero", es decir un día totalmente sin agua.

CESPT cerró acueducto por 24 horas.

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana informó que hubo un cierre del Acueducto Planetario - Las Ferias el día de ayer a las 7:00 pm. para realizar una serie de trabajos de mantenimiento.

Se espera que el restablecimiento del servicio ocurra este lunes 4 de noviembre a las 7:00 pm.

Las colonias y fraccionamientos que fueron afectados: Chapultepec, Hipódromo, Lomas de Agua Caliente, Las Palmas, Residencial Agua Caliente, Colinas de Agua Caliente, Planetario, Neidhart y el Rincón Colonial Chapultepec.