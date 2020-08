Alertan químicos sobre pruebas rápidas de Covid de venta callejera o en redes

Pueden arrojar falsos negativos y provocar mayores cadenas de contagio

Ante la incertidumbre que ha causado la pandemia por Covid es importante que la población no haga uso de pruebas de detección rápidas que se ofertan en la calle o en redes sociales, debido a que no cumplen con la normatividad mínima de las autoridades sanitarias.

Lo anterior lo advirtió el Q.F.B. Plutarco Zazueta, presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos Biólogos de Tijuana A.C., quien señaló que hay personas que están aprovechándose de la situación para lucrar con la necesidad de la gente.

"Deben tomarse precauciones y no recurrir a esas pruebas rápidas de cartucho que se hacen en el domicilio o en la calle, ya que las pruebas deben hacerse en establecimientos que cumplen con la normatividad sanitaria y con personal capacitado", apuntó.

El dirigente indicó que este tipo de pruebas se aprobaron durante los primeros meses de la contingencia a manera de emergencia, las cuales tienen una sensibilidad y especificidad que no cualquier persona sabe utilizar.

De esta manera, alertó, se pueden arrojar falsos negativos y propiciando cadenas de contagio, además que ni siquiera son pruebas de bajo costo, dado que quienes las ofertan solo buscan hacer dinero.

"La psicosis que existe hace que la gente tome la decisión de adquirir esas pruebas en su casa, pero no tienen un resultado por escrito, por lo tanto no hay un respaldo ni garantía, así que yo no las recomendaría, para eso hay laboratorios debidamente establecidos que cuentan con gente profesional", resaltó.

El químico farmacobiólogo subrayó que en el mercado existen tres pruebas que son las más utilizadas para detectar el virus: una es la PCR en tiempo real, que es la más fiable y que se debe realizar en los primeros 14 días del contagio.

Esta prueba consiste en introducir un hisopo largo por la nariz y por la boca para recabar muestra de la mucosa y detectar si está presente el virus; una segunda prueba es la de anticuerpos IGM, la cual se realiza entre el día 10 y el día 14, para saber si hay remanente del virus, mientras que la prueba de anticuerpos IGG, que son los de memoria, se puede hacer a partir del día 14 del contagio.

Zazueta explicó que para aplicar las pruebas PCR se requiere de un protocolo en el que el paciente debe presentar síntomas típicos de Covid como es la tos seca, el malestar corporal y fiebre, sin embargo, si alguien desea realizarse la prueba por tener incertidumbre, lo puede hacer en algún laboratorio acreditado.

Respecto de la toma de temperatura que se realiza en negocios y otros establecimientos, dijo, es válido que el termómetro se apunte a la muñeca, en el área de la arteria, ya que la temperatura es la misma que en la frente, y es una forma menos agresiva para la gente.

En ese sentido, el presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos Biólogos de Tijuana aclaró, es importante que el termómetro esté debidamente calibrado y que la persona que se encarga de tomar la temperatura esté capacitada.

Por último, afirmó que el uso de agua y jabón es suficiente para desinfectar superficies, ya que con eso se inactiva el virus, o bien, preparar una solución de agua con 2% de cloro, pues ha habido personas que utilizan altas concentraciones de químicos, lo que puede afectar sus vías respiratorias y enviarlos al hospital por intoxicación.