Alertan a contribuyentes norteamericanos sobre vencimiento para declarar impuestos

El IRS prorrogó el plazo al 15 de julio de 2020, por la pandemia de covid-19

Debido la contingencia sanitaria por el covid-19, el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos prorrogó la fecha para presentar las declaraciones de impuestos del 15 de abril al 15 de julio, por lo que los contribuyentes están a tiempo de poner en orden su información fiscal.

Así lo indicó el abogado fiscalista Josh Maxwell, de la firma Hone Maxwell LLP, quien refirió que esta ampliación del plazo fue como una forma de brindar un alivio a los contribuyentes, y que así tuvieran más tiempo para presentar sus declaraciones de impuestos.

"Esto aplica para todas aquellas personas que perciban ingresos dentro y fuera de los Estados Unidos, que tengan ciudadanía norteamericana, o bien, que cuenten con una residencia legal, pero que vivan en el extranjero", explicó.

Para presentar sus declaraciones de impuestos ante el IRS, apuntó Maxwell, los contribuyentes requieren su declaración mexicana, la forma W2, así como los estados financieros de los negocios que posean.

"Dependiendo del tipo de contribuyente y su situación, necesitarán presentar algunos otros requisitos más, por eso es importante acudir con un profesional que le asesore correctamente", destacó.

Agregó que el IRS recomienda a los contribuyentes a quienes se les deba un reembolso a presengtar cuanto antes su reporte, mientras que aquellos que no puedan presentar su declaración para la fecha límite del 15 de julio de 2020, pueden ser elegibles para solicitar una extensión mediante el Formulario 4868, a través de su profesional de impuestos, software de impuestos o el enlace de Free File en IRS.gov, y las empresas con el Formulario 7004.

El abogado fiscalista subrayó que el cumplir con esta obligación es de suma importancia, incluso si no hay necesidad de pagar alguna contribución, ya que de no hacerlo, pueden hacerse acreedores a multas e intereses que pueden ser de mínimo 10 mil dólares, por ejemplo, si no se presenta información acerca de estados financieros en el extranjero.

Por último, Josh Maxwell resaltó a los contribuyentes que este es el tiempo adecuado para ponerse al corriente con su información fiscal y así poder presentar en tiempo y forma su declaración.

