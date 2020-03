Alcaldesa de Tecate denunciada por no pagar a proveedores

Con ayuda de un Juez Zulema Adams elude deuda de 5.5 mdp con empresa

TECATE.- Con la complicidad del Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Baja California, Brando Arturo González Ramírez, el 23 ayuntamiento de Tecate encabezado por Zulema Adams ha eludido pagar una deuda superior a los cinco millones y medio de pesos a un proveedor.

Hasta el 20 ayuntamiento, la compañía proveía de gasolina a los vehículos oficiales del gobierno municipal, que en aquel tiempo encabezaba Javier Urbalejo Cinco.

El ayuntamiento de Tecate, ya bajo el mando de César Rafael Moreno, se amparó a fin de no pagar, pero, en 2015, el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con Sede en Morelia, Michoacán, le negó dicha protección.

El 14 de abril de 2016, un juez de primera instancia de lo civil en Tecate, sentenció al ayuntamiento de Moreno a pagar la deuda original, más 955 mil 540 pesos de intereses moratorios.

En 2019, la empresa fue quien interpuso un amparo, debido a que continuaba sin cumplirse la sentencia del juez civil tecatense.

El 8 de octubre del año pasado, ya con Olga Zulema Adams Pereyra como presidenta municipal, el ayuntamiento le informó al juez que se estaban "realizando las gestiones necesarias para realizar (sic) las adecuaciones presupuestales para (sic) llevar a cabo una ampliación dentro del ejercicio 2019, esto con el fin de satisfacer el pago de la cantidad adeuda a la parte actora...".

Diez días después, el ayuntamiento indicó que se estaban "realizando las gestiones administrativas en verificar el presupuesto de egresos del año 2019 y si se consideró partida para realizar el pago del adeudo que se tiene a favor del proveedor, y en caso de que no se designe una para realizar el pago correspondiente...", sin embargo este nunca llegó.

Para el 19 de noviembre, el ayuntamiento envió un tercer oficio, signado por Adams, su síndico, Gonzalo Higuera Bojórquez, y su tesorero, Darío Francisco Javier Rivera Parra, indicando que se ordenaba "...incorporar el pago del adeudo en el presupuesto de egresos del año 2020 siendo la cantidad de $5,567,061.13 (cinco millones quinientos sesenta y siete mil sesenta y uno pesos 13/100 moneda nacional) ...".

Sin embargo, pese a que las normativas que regulan el amparo dan tres días para su cumplimiento, el Juez ha sido omiso y el ayuntamiento lleva más de 200 días sin solventar el pago que le fue mandatado, dejando en incertidumbre a la IP respecto a la seriedad con la que se dirige el ayuntamiento de Tecate.

Desde el interior del mismo gobierno de Zulema Adams ha trascendido información respecto a posibles malos manejos en la hacienda municipal y se ha señalado que este no es el único caso en el que se engañan a compañías con un pronto pago y este no es cubierto, no solo eludiendo el pago sino también violando la ley.