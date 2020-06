Alcaldesa de Tecate cerca de llegar a prisión por desacato a un juez federal

* Los implicados son Olga Zulema Adams Pereyra, Alcaldesa de Tecate; su síndico procurador, Gonzalo Higuera Bojórquez, el Tesorero Municipal Darío Francisco Javier Rivera Parra, la Ex Presidenta Municipal Nereida Fuentes González, el ex Síndico Procurador, Gerardo Manuel Sosa Minakata y Ex Tesorero Municipal Juan Manuel Durán Morales.

Tecate, Baja California, a 28 de junio del 2020.- De acuerdo a la carpeta de investigación número 0203-2019-04066, por desacato a una orden judicial federal se desprende que la alcaldesa de Tecate, Olga Zulema Adams Pereyra está muy cerca de ser destituida y pisar la prisión, por el delito de resistencia de particulares y lo que resulte.

La Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tecate, se encuentra en riesgo junto con su síndico procurador, Gonzalo Higuera Bojórquez, el Tesorero Municipal Darío Francisco Javier Rivera Parra, la Ex Presidenta Municipal Nereida Fuentes González, el ex Síndico Procurador, Gerardo Manuel Sosa Minakata y Ex Tesorero Municipal Juan Manuel Durán Morales.

Todo surgió porque la empresa agraviada interpuso la denuncia para el pago; una vez pasado el juicio en todas y cada unas de sus etapas procesales, en fecha 17 de febrero del año 2014, se dictó sentencia definitiva, donde se condenó al Ayuntamiento de Tecate al pago de $4,154,523.25 de pesos a la empresa Gasmart Comercializadora S.A DE C.V, quien demandó por vía ordinaria mercantil, para cubrir el combustible que le había facilitado a crédito.

En fecha 25 de enero del 2016, quedo firme la sentencia y se cuantificaron intereses moratorios, dando un total de $5,567,061.13 pesos moneda nacional.

Dicho pago se ha requerido formalmente a los imputados y no han acatado la orden judicial al respecto, incluso se les requirió de manera personal no dando cumplimiento.

Ya el pasado 30 del mes de Octubre de 2019, el Licenciado José Manuel Castro Valenzuela, Juez titular adscrito al Juzgado de primera instancia de lo civil en esta ciudad, interpuso la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público de Tecate por el delito de resistencia de particulares, en contra de los imputados antes referidos, y lo anterior quedó asentado por escrito en la carpeta de investigación número 0203-2019-04066.

El ministerio público giró orden de investigación, a efecto de realizar entrevistar al Representante legal de Gasmart Comercializadora S.A DE C.V, individualización de imputados y búsqueda de testigos en relación a los hechos que se investigan.

A pesar de la orden, la Presidenta Municipal de Tecate, Olga Zulema Adams Pereyra no ha cumplido y es la obligada a pagar el adeudo; ya que según la ley, tanto la presidenta municipal como el tesorero y el síndico procurador enfrentan un proceso de destitución y prisión en su caso.