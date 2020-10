Alcalde de Tijuana se retira con licencia de su cargo para ir en busca de la gubernatura de BC

TIJUANA.- El alcalde de Tijuana, Arturo González ha anunciado que se retirará de su cargo con licencia para ir en busca de la gubernatura de Baja California.

Además piensa demandar al gobernador penalmente por sus acusaciones. Mientras ha enviado un fuerte mensaje para Jaime Bonilla Valdez.



"LE QUEDA CLARO A BAJA CALIFORNIA QUE EL GOBERNADOR Y YO SOMOS MUY DIFERENTES...Lo que paso esta mañana en los informes que presenta, es una aberración, es una bajeza, una acusación armada mediáticamente, completamente fuera de contexto y alejada a la realidad que todos ustedes ya conocen....



Quiero decirle a BONILLA, que efectivamente pediré licencia, lo hare el próximo miércoles y esto no es por tus acusaciones y señalamientos falsos, es porque tengo interés para participar en el proceso interno de MORENA respecto de la coordinación estatal en Baja California, porque tengo derecho y porque TU te has convertido en un insulto para los simpatizantes y seguidores de Morena, estas totalmente alejado a los principios morales de Andrés Manuel López Obrador y eso NO LO VAMOS A PERMITIR... NO LO VOY A PERMITIR...

Recuérdalo, tu desquiciada obsesión por atacarme inicio justamente el pasado 11 de mayo, cuando la suprema corte de justicia de la nación dio para atrás a tus intenciones de pretender comprar y manipular la ley para quedarte más años.... el pasado 4 de mayo nos reunimos y me felicitaste por el trabajo que se está haciendo en la ciudad y hablabas de mejorías y baja de incidencia delictiva... y todo cambio a partir de la frustración que sufriste con motivo del fallo de la Suprema Corte de la justicia.

Si hay alguien responsable de la muerte de esta persona, ERES TU, porque en tu carácter de gobernador del estado eres el responsable de la seguridad en baja california, porque TÚ dejaste de asistir a las mesas de seguridad por 4 meses, porque TÚ te peleas con el ejército nacional, porque TÚ te la pasas criticando, señalando sin fundamentos, atacando de manera reiterada y evitado a toda costa la coordinación permanente de trabajo en favor de la seguridad DE TODO EL ESTADO.... Estas peor que Kiko y estas traicionando la confianza que los baja californianos depositamos en ti.

Perdiste la cabeza y sigues tratando de violentar la justicia, ESE NO ES TU PAPEL, para eso está la fiscalía... YA PÁRALE y te digo de frente, nos vemos en los tribunales porque esta no te la pasaré... De manera reiterada buscas desprestigiarme, utilizas mecanismos ilegales para difamarme y todo es PORQUE SU INTENCION ES QUE NO PARTICIPE EN EL PROCESO ELECTORAL, y quieres imponer a un candidato que puedas manejar como títere...

Este es un ataque más que incluye las amenazas de Peralta para parar mis derechos políticos...

A los morenistas, ciudadanos y seguidores de los principios de Andrés Manuel les manifiesto que el gobernador necesita que sus acciones se realicen con cordura, necesita paz, necesita dedicar su tiempo en gobernar y trabajar en beneficio de los baja californianos.... De mi parte les ASEGURO que no dejare que esta persona siga afectando a los ciudadanos, atacando al margen de la ley...

Continuaré trabajando a favor de los ciudadanos y los principios que rigen a MORENA, nos queda claro a todos que TU Y YO somos muy diferentes..."