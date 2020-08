Advierte fiscalista sobre sanciones por defraudación fiscal

A nivel nacional es un problema que ocasiona afectaciones por hasta 500 mil millones de pesos al erario público

La defraudación fiscal es un problema a nivel nacional que la autoridad ha decidido atacar de manera frontal, imponiendo penas mucho más fuertes para los evasores, las cuales van desde multas hasta cárcel, por lo que es importante que los contribuyentes tengan una correcta asesoría profesional.

Así lo asentó el Mtro. Iván José Curiel Villaseñor, abogado fiscalista, quien estuvo como ponente invitado en la asamblea ordinaria del Colegio de Abogados Emilio Rabasa A.C., que preside el Lic. Santos Abraham Montes Zavala.

El tema expuesto se denominó "Delitos fiscales y sus sanciones", donde el fiscalista indicó que este ha sido un tema muy latente, debido a las acciones que ha emprendido el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

"Se dio una reforma estructural este 2020 en materia de delitos fiscales, donde la defraudación fiscal fue equiparada a delincuencia organizada, por lo que si un contribuyente cae en este supuesto, puede ser acreedor a fuertes sanciones", destacó.

El Maestro en Derecho Fiscal ejemplificó que la evasión se da cuando el contribuyente utiliza documentos falsos o compra facturas para disminuir la base gravable, es decir, para pagar menos impuestos, cayendo en el concepto de defraudación.

"Cuando los montos de la evasión fiscal superan los 7 millones 800 mil pesos se considera como delincuencia organizada, teniendo que pagar multas variables, según el monto de lo defraudado, hasta merecer prisión que va desde uno hasta nueve años", advirtió.

El Mtro. Iván Curiel destacó que este es un problema que se da a nivel nacional, ocasionando afectaciones a las finanzas públicas por hasta 500 mil millones de pesos anuales, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"Creo que algo se tenía que hacer porque es un problema generalizado en el país y Baja California no es la excepción; a mí no me ha tocado ver materializada alguna denuncia en el estado, pero es un hecho que prevalecen las leyes en este sentido", enfatizó.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa, Lic. Santos Abraham Montes, recomendó a los contribuyentes el asesorarse con profesionales actualizados en materia fiscal, para así mantenerse en cumplimiento oportuno de sus obligaciones.

"Se trata de nuevas sanciones ponen en riesgo el patrimonio y hasta la libertad de quien caiga en defraudación, de manera que es importante estar atentos a nuestras obligaciones", concluyó.