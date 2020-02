Acuerdan modificaciones a concesión de estacionómetros en Tijuana

La tarifa será disminuida y reducirán el horario de operación entre otros

Tijuana.- En beneficio de los tijuanenses, el XXIII Ayuntamiento de la ciudad, encabezado por el presidente municipal Arturo González Cruz y la empresa Copemsa Tijuana, llegaron a un acuerdo para modificar la concesión de estacionómetros celebrada durante la pasada administración.

Gracias a las gestiones del mandatario municipal, el contrato de concesión pactado por 15 años fue reducido a 7 años y 6 meses que serán contados a partir del día 5 de junio del 2019, fecha en la que se celebró el contrato.

Se logró reducir la tarifa de 12 a 10 pesos por una hora o fracción y 5 pesos por media hora adicional o fracción de esta, tarifa que ya se contempla en la Ley de Ingresos para el Municipio de Tijuana para el ejercicio fiscal 2020.

También se hicieron adhesiones que no estaban contempladas en el contrato que son mantener abiertas las oficinas de atención al público en un horario de 8:00 de la mañana a 2:30 de la tarde y los sábados de cada semana para que los ciudadanos puedan acudir a realizar sus pagos en caso de que se le haya impuesto una infracción.

Se pactó que el Ayuntamiento tenga acceso en tiempo real a la consulta en línea de los datos que genera el sistema de ingreso para hacer una revisión diaria de los pagos que efectúan los usuarios y el saldo actualizado.

Además, en beneficio de los tijuanenses, los inmovilizadores de vehículos no podrán ser colocados a los automóviles que porten placas del Estado de Baja California, solo a aquellos que no cuenten con placas de circulación, porten placas extranjeras o de otros estados de la República Mexicana y que no cubran el pago correspondiente por el estacionamiento en vía pública.

De la misma forma, aquellos que sean inmovilizados y no cubran su infracción en un transcurso de 12 horas serán trasladados al corralón de Tránsito Municipal situación que el infractor deberá cubrir, haciéndose cargo del pago del arrastre y permanencia del vehículo, esto con el propósito de promover la responsabilidad en los ciudadanos.

En lo que respecta al horario de operación de estacionómetros fue reducido, limitándose a brindar el servicio de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 6:30 de la tarde.

El XXIII Ayuntamiento de Tijuana reitera, a través de su presidente municipal, Arturo González Cruz el compromiso con el bienestar de los ciudadanos, escuchando sus peticiones y bridando soluciones a las problemáticas.