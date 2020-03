Acude presidente municipal como invitado a reunión del Grupo Madrugadores de Playas de Tijuana

Posteriormente, se trasladó a la Casa de la Cultura de la misma

Tijuana. - El presidente municipal, Arturo González Cruz, acudió como invitado a la reunión del Grupo Madrugadores de Playas de Tijuana, A. C., en donde escuchó la problemática que más aqueja a los residentes de la zona y se comprometió a darle seguimiento para mejorando la calidad de vida de sus pobladores.

En su discurso, el primer edil, reiteró su política de puertas abiertas, de lograr un gobierno que hable de frente y con la verdad, de ser una administración que resuelva los problemas a la brevedad posible, para seguir ejecutando acciones que permitan recuperar la confianza de los ciudadanos al garantizar su bienestar y el de sus familias.

González Cruz informó que para mejorar las condiciones de vida de los residentes de Playas de Tijuana, se realizan acciones en materia de seguridad como operativos de vigilancia diurnos designando a 55 elementos para custodiar el malecón, así como las diferentes calles y colonias de la zona, lo que ha dado como resultado la detención de 350 personas por cometer faltas administrativas.

Además, indicó que propondrá al Cabildo de la ciudad que los recursos obtenidos de los parquímetros se inviertan en cada una de las jurisdicciones municipales donde se recaudaron para que se destinen en las obras que más requieran las colonias y sean manejados a través de comités vecinales.

El primer mandatario señaló que existen obras programadas para Playas de Tijuana, como el reencarpetado de la calle Paseo Pedregal donde se invertirán más de 20 millones de pesos, también se realizarán trabajos en el Cañón de los Laureles, el pluvial de San Antonio del Mar, así como la rehabilitación de áreas verdes y espacios deportivos.

Se tiene contemplado instalar 50 mil luminarias en este año en toda la región, con licitaciones transparentes para no dar paso a la corrupción; de igual forma, se revisarán los permisos otorgados por la anterior administración para evitar situaciones irregulares o que representen algún riesgo para las personas y se atenderán los proyectos verticales para garantizar su viabilidad.

Los miembros del Grupo Madrugadores A. C., encabezado por Martina Montenegro Espinoza, agradecieron la visita del jefe de la comuna tijuanense, reconocieron la labor que ha desempañado desde el primer día de la administración y reafirmaron el compromiso de trabajar de manera coordinada con el gobierno de la ciudad para brindar soluciones inmediatas a problemas añejos de la localidad.

Más tarde, el presidente municipal, se trasladó a la Casa de la Cultura de Playas de Tijuana, en donde presentó a los residentes de la zona, al encargado de despacho de la delegación, Frank Luis Arzate Barajas, que operará de la mano de los ciudadanos en la búsqueda de herramientas que contribuyan a mejorar las condiciones de la zona.

"Reitero que este gobierno trabajará fuera de las oficinas. No les vamos a fallar, sean pacientes y tengan confianza, no se vale mentirles, les hablo de frente para que sepan el trabajo que estamos haciendo para ustedes. No podemos darnos el lujo de cometer errores, atenderemos las peticiones de todos y les daremos solución rápidamente", destacó el primer edil.

En su encuentro con la comunidad de Playas de Tijuana lo acompañaron el Secretario de Gobierno Municipal, Carlos Murguía Mejía, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, Jorge Alberto Ayón Monsalve, el director de la Policía y Tránsito Municipal, Roberto Esparza Trujillo así como miembros del Grupo Madrugadores y vecinos de las diferentes colonias de la Delegación Playas de Tijuana.